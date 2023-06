“Ritorno di fiamma con Federico Rossi”: Paola di Benedetto rompe il silenzio

Fonte: IPA Paola Di Benedetto, la verità sul ritorno di fiamma con Federico Rossi

È bastato uno scatto rubato per riaccendere il gossip sul ritorno di fiamma tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, love story giunta al capolinea dopo tre anni d’amore. Entrambi si trovavano al Fabrique di Milano per assistere al concerto degli Zero Assoluto ma, in effetti, nessun particolare atteggiamento lasciava presupporre che tra i due ci fosse del tenero. Del resto “il gossip fa parte del gioco”, come la stessa speaker radiofonica ha detto in un’intervista a Tag24 in cui, una volta e per tutte, ha chiarito la situazione con il suo ex fidanzato.

Paola Di Benedetto, la verità sulla relazione con Federico Rossi

Da quando la sua storia d’amore con Federico Rossi è giunta al capolinea, qualche mese fa, per Paola Di Benedetto è stato un susseguirsi di voci di corridoio e presunte nuove fiamme attribuitele in modo più o meno veritiero. Al centro del gossip, la speaker radiofonica è ben consapevole dei meccanismi del mondo dello spettacolo e, quando sei una giovane professionista, è sempre facile cadere nel tranello delle indiscrezioni. Proprio come accaduto pochi giorni fa.

Per uno scatto rubato da un fan e girato alla “regina del gossip” Deianira Marzano, che mostrava la Di Benedetto al fianco del suo ex fidanzato Federico Rossi al concerto degli Zero Assoluto, si è gridato al ritorno di fiamma. Non che qualcosa del genere sia fuori dal mondo – può capitare che si riaccenda la passione tra ex – ma non è questo il caso e a mettere un freno alle indiscrezioni ci ha pensato la stessa speaker radiofonica e conduttrice – l’abbiamo vista tornare in tv con la Gialappa’s Band -, intervistata da Tag24 in occasione del Future Hits Live 2023 organizzato al Foro Italico di Roma.

“Il gossip fa parte del gioco – ha detto Paola Di Benedetto -. Mi sveglio la mattina e non so mai cosa potrò leggere sul mio conto. La prendo sempre con il sorriso, mi diverto, anche perché bisogna divertirsi. Il rapporto con Federico? Assolutamente di amicizia. Amicizia a basta“. Parole che fanno eco a quanto aveva già affermato ai microfoni di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, occasione in cui aveva detto senza troppi giri di parole che tra lei e l’ex fidanzato è rimasto un “affetto sincero” e un rapporto bellissimo – i due continuano a sentirsi – “di amicizia e non più di amore”.

Da Federico Rossi a Matteo Berrettini, gli amori di Paola Di Benedetto

La storia con il cantante Federico Rossi è stata la più lunga e importante, ma dopo la rottura definitiva è stato tutto un susseguirsi di flirt (o presunti tali) per Paola Di Benedetto. Tanto per fare un esempio, si è sollevato un gran bel chiacchiericcio a proposito della sua liaison con Rkomi, cantante che abbiamo visto a X-Factor nelle vesti di giudice, confermata poi da uno scatto su Instagram ma finita ancor prima di cominciare.

Anche la sua vicinanza a Matteo Berrettini aveva scatenato i rumors ma, ancora una volta, la storia non è andata a buon fine. Paola Di Benedetto è tornata single mentre il campione di tennis ha trovato la felicità al fianco di Melissa Satta, storia che – in barba alle aspre critiche nei confronti della conduttrice sportiva – sembra stia procedendo a gonfie vele.