Paola Di Benedetto e Rkomi coppia anche su Instagram. E Fedez ci scherza su

Fonte: ANSA/IPA La nuova coppia formata da Paola Di Benedetto e Rkomi

Le voci che fosse nata una nuova storia d’amore giravano ormai da qualche tempo. Poi c’erano stati gli scatti di baci rubati. E infine l’ammissione: Paola Di Benedetto e Rkomi sono una coppia. E ora lo hanno ufficializzato anche su Instagram, complice un post di Fedez che ci ha scherzato un po’ su.

Paola Di Benedetto e Rkomi, lo scatto su Instagram

Paola Di Benedetto e Rkomi sono una coppia, ora è arrivato anche lo scatto su Instagram in cui si mostrano finalmente assieme. A pubblicarlo, sul proprio profilo social, è stato Fedez, che già aveva stuzzicato la conduttrice nel corso di una puntata della sua trasmissione radiofonica su RTL 102.5. In quell’occasione, parlando dei colleghi della nuova stagione di X Factor, il rapper aveva detto: “Sono tutti molto simpatici, carini. Rkomi mi sembra molto simpatico. Dicono lo sia… tu Paola lo hai mai conosciuto?“. Battuta alla quale Paola Di Benedetto ha risposto con classe e tranquillità.

Ora il rapper ha voluto pubblicare uno scatto che immortala una doppia uscita di coppia. Nelle immagini, oltre a lui e la moglie Chiara Ferragni, ci sono anche Paola Di Benedetto e Rkomi.

A corredo una didascalia molto ironica, proprio come ci si può aspettare da Fedez. “Indovinate la coppia dell’anno”, scrive Fedez. E nel secondo scatto si vedono Paola e Chiara abbracciate così come i due cantanti. Insomma: un pizzico di ironia per una foto sicuramente molto attesa, che immortala i due piccioncini.

E sotto non mancano i commenti, anche, dei diretti interessati. Paola Di Benedetto, infatti, ha risposto scrivendo: “Voi belli noi bellissime”.

La conduttrice e il cantante ormai sono una coppia a tutti gli effetti, anche sui social dove non c’erano ancora immagini che li ritraevano assieme.

Paola Di Benedetto e Rkomi, la loro love story

L‘ ufficialità della love story tra Paola Di Benedetto e Rkomi è storia molto recente. Settimane di voci e indiscrezioni, che hanno trovato una prima conferma con le foto che sono state pubblicate da Chi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini li aveva pizzicati scambiarsi teneri baci. A quanto pare i due si frequentavano già da qualche tempo ed erano stati visti insieme in diverse occasioni: da un noto locale milanese, al fine settimana a Roma. In occasione del Radio Zeta Hits Live i due sarebbero andati a cena. La scintilla, si dice, sarebbe scattata proprio in quella occasione.

Paola Di Benedetto e Rkomi, i successi sul lavoro

E se l’amore va a gonfie vele, lo stesso si può dire anche della sfera lavorativa. Paola Di Benedetto è senza dubbio uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo: molto impegnata su diversi fronti, piace anche per il suo essere genuina, sincera, diretta. E perché non ha paura di essere se stessa. “Non voglio essere perfetta”, aveva scritto qualche mese fa mostrando il volto al naturale e quelle piccole imperfezioni che fanno parte di ogni persona.

Rkomi, dal canto suo, macina successi uno dietro l’altro: da una delle hit del momento (Insuperabile) al nuovo ruolo di giudice di X Factor insieme a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

Amore e lavoro vanno a vele spiegate per entrambi e un po’ di questa felicità emerge dagli occhi, che sprizzano gioia, nelle foto pubblicate da Fedez.