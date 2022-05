“X Factor 2022”, confermato il quarto giudice: il banco al completo

Le voci degli utlimi giorni lo davano come già assodato, ma ora hanno trovato conferma: Rkomi sarà infatti il quarto giudice della nuova edizione di X Factor. Con lui si va a completare il banco di coloro che saranno chiamati a scegliere e giudicare i prossimi protagonisti del talent Sky Original prodotto da Fremantle. Insieme a lui ci saranno Fedez, gradito ritorno nello show, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico entrambi all’esordio come giurati.

X Factor 2022, Rkomi giudice della nuova edizione

Eclettico, di successo, che con Insuperabile al Festival di Sanremo 2022 ha fatto breccia nel cuore di chi ancora non lo conosceva: Rkomi sarà uno dei quattro giudici della nuova edizione di X Factor. Nato nel 1994, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica a soli 17 anni. Tra i suoi album si possono ricordare Io in Terra, primo della sua carriera e e certificato disco di Platino. Poi il libro/EP Ossigeno e, nel 2019, – anticipato dal singolo Blu feat. Elisa – esce l’album Dove gli occhi non arrivano, certificato disco di Platino, registrato tra l’Italia e il Sudafrica. Ultimo lavoro Taxi Driver, datato 30 aprile 2021: concept album che ha ottenuto 5 dischi di Platino, per diverse settimane è stato alla numero 1 della classifica italiana FIMI-GFK (dove è tuttora dopo 55 settimane in top 5). È l’album italiano più ascoltato del 2021 su Spotify; sempre sulla piattaforma di streaming, Rkomi è il terzo artista italiano più ascoltato del 2021.

Sarà lui, insieme a Fedez, Ambra e Dargen D’Amico a giudicare i prossimi talenti di X Factor 2022.

Rkomi giudice di X Factor 2022, la sua reazione

Rkomi ha espresso tutta la sua emozione, nel vestire i panni di giudice della prossima edizione di X Factor 2022, attraverso un post pubblicato sul suo account Instagram. Il cantante ha condiviso un video in cui lo si vede sognare se stesso sul palco. A svegliarlo i nipoti che devono andare a scuola, a quel punto lui beve un caffè da una tazza col logo di X Factor.

Nella didascalia, che si può leggere a corredo della breve clip targata Sky, il cantante ha scritto: “Dal banco di scuola al tavolo dei giudici di XF2022, per dare consigli e continuare ad imparare cose nuove. Non vedo l’ora di conoscervi tutti!”.

Un nuovo progetto, prestigioso, per uno dei nomi più amati e seguiti del panorama musicale italiano.

X Factor 2022, cosa sappiamo

X Factor 2022 tornerà in onda a partire da settembre su Sky e in streaming su Now. Ma i giudici inizieranno a lavorare alla nuova edizione a partire da giugno quando si terrano le Audition. L’appuntamento – a cui potrà prendere parte anche il pubblico – è previsto per le giornate del 4, 5, 7, 8 e 12 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano. I casting sono ancora aperti, per coloro che vogliono mostrare il proprio talento e tentare la strada del succcesso.

Ultima incongnita ancora da svelare, in merito a come sarà strutturata la prossima edizione di X Factor, è quella che riguarda la conduzione, anche in questo ambito le voci negli ultimi giorni si sono riconcorse: non resta che attendere per scoprire se saranno confermate o meno.