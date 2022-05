X Factor 2022, Dargen D’Amico giudice: la conferma dopo Fedez e Ambra

Continua il momento d’oro di Dargen D’Amico, confermato oggi come terzo giudice ufficiale di X Factor 2022. L’artista, reduce del successo del Festival di Sanremo 2022, si aggiunge a Fedez e Ambra Angiolini, ufficializzati nelle scorse settimane. Le audizioni partiranno a giugno, ma c’è già grandissima attesa per la nuova edizione, in onda da settembre.

X Factor 2022: Dargen D’Amico è il nuovo giudice

X Factor è pronto a rinnovarsi per la sedicesima edizione, in onda il prossimo autunno: al timone ritroveremo Ludovico Tersigni per il secondo anno, ma sul bancone dei coach è in atto una vera e propria rivoluzione.

Si parte dal tanto atteso quando inaspettato ritorno di Fedez, e si passa alla sorpresa bomba: Ambra Angiolini, per la prima volta in un talent show. Ma il nome che nessuno si aspettava era quello di Dargen D’Amico. Ebbene sì, sarà lui il terzo giudice di X Factor 2022, trainato dal successo della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022.

Ma chi sarà il quarto coach? Si aspetta l’annuncio della riconferma di Manuel Agnelli, ma a questo punto ci possiamo aspettare davvero chiunque!

Chi è Dargen D’Amico: non solo Sanremo

Il grande pubblico lo ha conosciuto attraverso l’ultima edizione del festival della canzone italiana, ma Dargen D’Amico si è fatto notare sulla scena musicale da molto tempo, nei molteplici ruoli di rapper, cantautore e produttore musicale.

Prima di diventare un fenomeno nazionale con la sua hit sanremese Dove si balla, Doppio Disco di Platino con oltre 80 milioni di stream complessivi e più di 20 milioni di visualizzazioni, Dargen D’Amico ha inciso dieci album, toccando vari generi musicali: dall’hip hop alla dance, passando per la musica colta italiana, destrutturando il linguaggio e i suoni.

Tra le sue tante le collaborazioni ci sono quelle con Fabri Fibra, Marracash, Fedez, Rkomi, Benny Benassi, Enrico Ruggeri, 883 e Tedua. Il suo debutto a X Factor a settembre è solo una consacrazione di una lunga carriera che sta portando finalmente grandi soddisfazioni.

Quando inizia X Factor 2022

Dargen D’Amico, Fedez e Ambra Angiolini li vedremo dietro al bancone di X Factor 2022 a partire da settembre su Sky e in streaming su NOW. Le registrazioni delle Audition del talent show Sky Original, prodotto da Fremantle partiranno a inizio giugno, e finalmente torneranno ad essere un grande evento con il pubblico in presenza.

Le registrazioni si svolgeranno il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano (Piazza Carlo Stuparich 1), e i casting sono ancora aperti.

Nonostante i rumors di una possibile ultima edizione, X Factor è pronto a una vera rivoluzione pop ed è pronto a conquistare nuovo pubblico, in tutte le fasce d’età. La scommessa su Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, entrambi per la prima volta in veste di giudici, sarà vincente? Non ci resta che aspettare con ansia settembre, e tenere d’occhio i prossimi talenti che saliranno su quel palco, che ha sempre dato immense soddisfazioni (Maneskin, Marco Mengoni e Giusy Ferreri per citare solo alcuni dei protagonisti di successo nati sotto i riflettori del talent).