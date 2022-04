X Factor 2022, Fedez confermato giudice: il ritorno dopo 4 anni

Un grande ritorno, atteso e finalmente confermato. Fedez torna a casa, a X Factor, dopo 4 anni d’assenza e tanti progetti portati avanti in altri ambiti. Federico Lucia, reduce da un delicato intervento per un tumore al pancreas, è ora pronto a riprendere in mano la sua vita e ripartire alla ricerca dei migliori talenti, quelli che ha sempre saputo scovare grazie alla sua esperienza e alla sua capacità di fiutare le qualità degli esordienti.

“X Factor 2022”, perché torna Fedez

È inutile negarlo. Fedez è stato uno dei migliori giudici che X Factor abbia mai avuto, se si esclude l’incredibile estro di Morgan e la simpatia (competente) di Mara Maionchi. La sua assenza dal banco si è quindi sentita, soprattutto in questi anni che si sono svolti senza pubblico. I suoi sostituti – Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton, Mika – hanno fatto il possibile, sfidando persino le regole dello spettacolo. Lo show ha però perso brio, quello che traeva dalle persone in sala che, quest’anno, tornano a tifare i giovani dotati del miglior “fattore X”.

Giudice apprezzato dal 2014 al 2018, è stato il più giovane del suo ruolo. La sua capacità di guidare e fare da mentore sono emersi fin da subito, tanto da condurlo alla vittoria già dal suo primo anno all’interno del talent show. Ha infatti sollevato la coppa del vincitore con Lorenzo Fragola, voce calda e delicata di The Reasons Why, ma è stato coach anche di Gaia Gozzi, poi vincitrice di Amici di Maria De Filippi.

La nuova edizione del talent show col pubblico

Dopo due anni di sofferenza e di assenza del pubblico, la nuova edizione di X Factor torna nella sua veste tradizionale. Le Auditions, la parte certamente più avvincente dell’intero format, sono previste per giugno 2022 con Fedez al banco e – probabilmente – i giudici della precedente stagione con l’esclusione di Emma, quindi Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton.

Si riparte così da dove tutto si era fermato, a prima della pandemia. Tornano gli applausi, il pubblico e il calore delle persone che vogliono sentire esplodere il talento dei concorrenti. La carta che hanno da giocarsi, dopotutto, è molto importante. Lo strumento talent è diventato uno dei pochi per farsi conoscere, per far emergere il proprio talento di fronte al grande pubblico. E no, non sempre è una scorciatoia. I Måneskin, d’altronde, ne sono un esempio. Forti di una lunga gavetta nei locali e per le vie di Roma, i ragazzi di Damiano David hanno costruito il loro successo tassello dopo tassello, passando sì per X Factor ma anche per Sanremo 2021, quello che li ha consacrati alla gloria. Da lì, una carriera in ascesa che li ha portati persino al Coachella.

La lunga carriera di Fedez

L’impegno musicale di Fedez corre in maniera parallela alle attività collaterali che svolge da sempre. Dopo la sua ultima edizione come giudice, che ha concluso nel 2018, è tornato sul palco nel 2020 per presentare il singolo Bella Storia (3 dischi di platino) e per la presentazione del progetto Scena Unita, fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo bloccati dall’emergenza sanitaria.

I numeri raccolti in questi anni parlano per lui. 77 sono i dischi di platino, 17 d’oro e 7 album di cui il più recente – Disumano – è finito in vetta ai dischi più venduti. È un artista particolarmente prolifico e si muove anche su altri ambiti: attivissimo sui social, come sua moglie Chiara Ferragni, è conduttore del podcast Muschio Selvaggio insieme al collega e amico Luis Sal.