Sono giorni di apprensione per Fedez, che da qualche giorno è ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli dopo essersi sottoposto a un intervento causa di due ulcere che gli hanno provocato un’emorragia interna. Oltre allo spavento e ai tanti messaggi di vicinanza al rapper da parte di colleghi e famiglia, sui social ci si è iniziati a chiedere se il cantante potrà continuare la sua avventura come giudice di X Factor, che a partire dal 26 ottobre verrà trasmesso live. Sono già dilagate le voci sulla possibilità che venga sostituito, e tra i nomi più papabili per prendere il suo posto è trapelato quello dell’amico e collega J-Ax. Ora, il rapper degli Articolo 31 ha voluto chiarire la faccenda.

“X Factor”: J-Ax sostituirà Fedez come giudice? Parla il rapper

In questi giorni si sta parlando moltissimo di Fedez, e non senza apprensione per le sue condizioni di salute. Il cantante si è infatti stato ricoverato per due ulcere che gli hanno provocato un’emorragia: ora le sue condizioni sembrano essere migliorate, ma la ripresa potrebbe essere lunga. Fortunatamente il rapper ha una bella famiglia che lo supporta: Chiara Ferragni, sua moglie, appena saputa la notizia ha lasciato tutti i suoi impegni per la Settimana della Moda di Parigi ed è tornata a Milano per stare vicino al marito insieme ai suoi genitori e al resto della famiglia. Passato il peggio, una delle domande che rimane è se Fedez sarà in grado di riprendersi in vista dei live di X Factor, talent show di Sky in cui è giudice insieme a Morgan, Ambra Angiolini e Dargen D’amico. Considerata l’eventualità, sul web sono subito affiorati alcuni rumors sui possibili sostituti: pare che a prendere il posto di Fedez al tavolo dei giudici potrebbero essere J-Ax, amico di lunga data del rapper con cui negli ultimi tempi i rapporti si sono appianati, o Annalisa, anche lei amica del cantante e collega di hit proprio insieme alla voce degli Articolo 31 con Disco Paradise.

Né X Factor, né tantomeno il povero Fedez hanno replicato alle voci, lasciando un alone di mistero sul futuro del talent. A rompere il silenzio è proprio J-Ax, che in una storia Instagram ha deciso di chiarire la situazione: “Non so chi mette in giro ste voci, ma visto che non smentiscono loro lo faccio io. Non sostituisco Fedez a X Factor. PS. Rimettiti presto Fede”.

Fedez: il futuro dopo l’operazione

Considerando le condizioni del rapper, pare proprio che la famiglia e i fan possano tirare un sospiro di sollievo. Dopo qualche giorno di silenzio, infatti, Chiara Ferragni ha pubblicato un ringraziamento ai fan della coppia: “Vi leggo e vi sono grata”. L’influencer ha anche voluto rassicurare tutti dicendo che il marito sta meglio. Anche da parte dell’ospedale c’è molto ottimismo: gli esami sembrano dare risultati positivi, e in base al risultato dei prossimi controlli si valuterà la sua dimissione, che potrebbe avvenire a breve. Una notizia bellissima, oltre a riportare il cantante a casa da Chiara, Leone, Vittoria e Paloma potrebbe cancellare definitivamente la possibilità di cercare un sostituto per la poltrona di X Factor.