C’è stata grande apprensione per Fedez nelle ultime settimane: dopo il ricovero d’urgenza per l’emorragia, il rapper è stato dimesso dall’ospedale. La sua presenza a X Factor per la fase dei Live, tuttavia, è stata considerata a lungo un’incognita. Con un annuncio in diretta su Instagram, ha voluto rassicurare i fan del talent show canoro sulle sue condizioni dopo la visita medica.

Fedez torna a X Factor: l’annuncio su Instagram

Su una delle quattro poltrone da giudice di X Factor, siederà Fedez. Si è molto discusso di una sua possibile sostituzione – tanto che è dovuto intervenire persino J-Ax a smentire categoricamente la sua presenza. Ora, però, a confermare il ritorno durante la fase dei Live è stato il rapper stesso su Instagram, durante una diretta con i fan, con enorme gioia. “Oggi sono andato a fare la visita di controllo e mi hanno fatto il certificato medico per poter partecipare a X Factor“.

Non c’è dubbio: Fedez prende parte regolarmente al talent show di Sky, insieme agli altri giudici, Morgan, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini, con la conduzione di Francesca Michielin. Per la prima puntata dei Live, come super ospite è stata annunciata Laura Pausini: per l’occasione, l’artista presenta il nuovo album, Anime Parallele. I 12 talenti in gara si sfidano a partire dal 26 ottobre.

Il 19 ottobre va in onda la puntata già registrata di X Factor degli Home Visit: una fase importantissima, in quanto ogni giudice deve compiere la scelta “finale”, ovvero comporre una squadra di 3 talenti, anziché 5, che sono stati scelti durante i Bootcamp.

Come sta Fedez

Un periodo complesso per Fedez, che è stato ricoverato d’urgenza dopo l’emorragia a causa di due ulcere il 28 settembre all’Ospedale Fatebenefratelli di Milano. Giorni difficili, dove la moglie Chiara Ferragni è sempre stata al suo fianco, così come i genitori. Dopo un’iniziale ricaduta – è stato sottoposto a una seconda operazione – i valori sono tornati nella norma, e il rapper è stato dimesso dall’ospedale. A casa, ha ritrovato la sua pace, la sua famiglia: i momenti spensierati con i figli, Leone e Vittoria, e la nuova cagnolina, Paloma.

Le condizioni di Fedez dopo l’operazione sono ormai positive. “Sto meglio e dalla prossima settimana tornerò anche ad allenarmi”, ha specificato nella diretta su Instagram. Il rapper ha raccontato anche di aver perso 10 kg nell’ultimo periodo. Il 15 ottobre ha festeggiato il suo 34esimo compleanno, ricevendo il regalo che sognava. “Il dottore mi aveva fatto una promessa: se i tuoi esami del sangue sono accettabili puoi andare al concerto dei Blink il giorno del tuo compleanno a Manchester”. E così è stato.

Gli impegni futuri di Fedez

Tra gli impegni futuri, in ogni caso, c’è anche The Ferragnez 3. “Ci sarà, tra pochi giorni avremo una riunione in merito”. E per quanto riguarda la musica: “Mi voglio dedicare agli altri il prossimo anno. Un nuovo disco in arrivo? Per adesso no, non c’è niente in programma. Mi piacerebbe tornare a fare un rap, per me stesso, quando sarà pronto lo studio nuovo inizierò a lavorarci”. Intanto, si sta concentrando sulla sua salute e serenità: al suo fianco c’è sempre la famiglia, che ama sopra ogni cosa.