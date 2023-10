Fonte: ANSA Laura Pausini da brividi, neanche la pioggia ferma la guerriera di cristalli

Pronti per i Live di X Factor 2023? Si preannunciano a dir poco scoppiettanti: del resto, per il primo live, come super ospite, è stata scelta una delle artiste più premiate e famose del nostro paese. Sì, Laura Pausini. Pop star internazionale di enorme caratura, la Pausini è presente al primo live del talent show canoro per presentare il nuovo disco, Anime Parallele, giovedì 26 ottobre su Sky.

Laura Pausini super ospite di X Factor 2033

La fase dei Live è la più attesa per chi segue X Factor. Ed è anche una fase che solitamente è accompagnata da momenti incredibilmente emozionanti. In veste di super ospite del programma, per il primo Live (su sette in totale), c’è Laura Pausini nella serata di giovedì 26 ottobre, che coglie dunque l’occasione per presentare il suo nuovo disco.

Dopo la release di Durare, il nuovo singolo, dove nella versione portoghese canta in duetto con Tiago Iorc, la Pausini sale sul palco di X Factor, proprio alla vigilia dell’uscita di Anime Parallele, che è disponibile in tutto il mondo a partire da venerdì 27 ottobre.

La nuova fatica discografica della Pausini – che, ovviamente, è super attesa – raccoglie ben 16 brani, 16 storie di diverse persone, e soprattutto ha l’obiettivo di celebrare l’individuo: mediante il racconto di più esperienze e di strade parallele che non si incontrano ma si rispettano, vive e vince la diversità. Spaziale, come sempre.

X Factor 2023, inizia la fase dei Live

Dopo Bootcamp e gli Home Visit, è tempo di passare ai Live: sono quattro le squadre pronte a sfidarsi, capitanate dai giudici, ovvero Fedez, Ambra Angiolini, Morgan e Dargen D’Amico. A condurre il programma c’è ormai quella forza della natura che è Francesca Michielin. Questa stagione di X Factor, volente o nolente, è stata spesso al centro delle polemiche, così come dei dubbi, sia per Morgan, per le sue parole al concerto-lezione Segnali di vita e di arte dedicato a Battiato, quanto per Fedez, che è stato dimesso dall’ospedale dopo l’emorragia dopo giorni di preoccupazione

Inoltre, X Factor è stato al centro di un cambio di rotta: torna la musica a vincere in questa edizione, si torna alla ricerca del talento più puro, della nuova voce di punta del panorama musicale italiano. Del resto, sono stati tanti i vincitori di X Factor che hanno fatto la storia: pensiamo a Marco Mengoni. Il suo successo è stato stratosferico, tanto che persino Lucio Dalla lo ha definito un “artista straordinario, uno dei migliori degli ultimi anni. Ha una personalità internazionale, mi sembra quasi Prince”.

Un altro nome assolutamente pazzesco di X Factor è la stessa Michielin, che ha vinto la quinta edizione del programma nel 2011. A credere in lei è stata Simona Ventura: del resto, tra voce, scrittura e personalità, ha sempre avuto tutte le carte in regola. A condurre il programma, oggi, è proprio lei, nonostante alcune difficoltà riscontrate negli ultimi tempi, come a settembre del 2023, quando ha annunciato lo stop ai concerti a causa di un problema di salute.