Laura Pausini fa preoccupare i fan: rinviati i suoi impegni per l'album "Anime parallele": ecco come sta la cantante

Fonte: IPA La celebre cantante Laura Pausini

I tantissimi fan di Laura Pausini, sparsi in giro per il mondo, non attendevano altro che l’uscita del suo nuovo album, Anime parallele. L’artista ha dinanzi a sé una fase molto impegnativa della sua carriera, pronta per un tour mondiale che la vedrà passare da un continente all’altro. Al tempo stesso, però, l’artista deve fare i conti con alcune problematiche di salute. Ha pubblicato un annuncio in merito, anche se le sue condizioni non appaiono proprio chiarissime.

Laura Pausini ha la febbre

Su tutti i profili social di Laura Pausini è possibile leggere la stessa comunicazione da ufficio stampa. Una sorta di nota di servizio che, purtroppo, avvisa i fan dell’improvvisa interruzione dell’attività di promozione dell’artista, già messa in calendario.

“Da questa mattina ho la febbre e per questo devo posticipare la mia promozione, prevista per lunedì, martedì e mercoledì prossimi. Mi riposerò e tornerò al 100% più carica che mai”.

Come di consueto, il post è in tre lingue: italiano, spagnolo e inglese. Sguardo rivolto, ovviamente, alla totalità della sua fanbase. Leggendo online, via differenti fonti d’informazione, e tra i commenti del post pubblicato, qualcosa non torna. Perché c’è chi parla di Laura Pausini ammalata di Covid?

Tutto lascerebbe pensare a una modifica repentina dell’annuncio o, per meglio dire, a una cancellazione del precedente, con rapida ripubblicazione della versione corretta. Alcuni utenti hanno però fatto in tempo a leggere l’altro testo, al punto da interrogarsi su cosa stia accadendo.

In generale il sentimento che circola è l’amore nei confronti dell’artista. Tutti sono desiderosi di ritrovarla al meglio, ma il dubbio permane. Per il momento la diretta interessata non si è espressa in merito. Nessuno ha precisato se si sia trattato di un errore sul fronte copy o di una volontà di non diffondere inutile agitazione, in vista di promozioni e live, dinanzi a un’ipotetica positività priva di sintomi, magari.

Anime parallele

Ne è passato di tempo dal lockdown, eppure per tutti noi i ricordi si confondono e paiono ancora vicinissimi. Il tempo vola però inesorabile e da allora Laura Pausini non si è fermata un attimo. Bati pensare al docufilm, Laura Pausini Piacere di conoscerti, così come alla conduzione dell’Eurofestival. Passata poi al concerto Una. Nessuna. Centomila, che l’ha vista impegnata contro la violenza sulle donne, il trionfo ai Golden Globe e il brivido per la nomination agli Oscar, i 30 anni di carriera celebrati con tre concerti in appena 24 ore tra New York, Madrid e Milano e, ovviamente, il matrimonio con l’amore della sua vita: Paolo Carta.

A ciò è poi seguito Italia Loves Romagna, con tre concerti in piazza San Marco a Venezia resi necessari per aiutare i comuni di Solarolo, Castel Bolognese e Faenza, dopo il disastro dell’alluvione.

Ora è pronta a tornare in tour in tutto il mondo e neanche la febbre riuscirà a fermarla. Anime parallele è il suo tredicesimo album in studio, ed esce a 5 anni di distanza da Fatti sentire. Un disco che l’ha vista affiancata da volti giovani: “Più di uno dei produttori è nato dopo La solitudine”.

Ha spiegato come il disco sia nato pensando di dedicarlo alla diversità e all’individualità degli esseri umani: “Più guardando verso le anime che verso i corpi”.