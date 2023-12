Laura Pausini interrompe il concerto e bacchetta lo spettatore: “La annoio?”

Al Nelson Mandela Forum di Firenze imprevisto per la cantante italiana, impegnata in questo periodo con il suo tour mondiale

Laura Pausini sempre spontanea e diretta, anche quando è impegnata con il suo tour, che la sta portando ancora una volta in giro per il mondo. Durante la tappa a Firenze la cantante non si è fatta problemi ad interrompere il suo spettacolo per bacchettare uno spettatore che è apparso quasi annoiato dall’evento. Laura ha fermato lo show e chiesto delucidazioni all’uomo, basito da questa richiesta così inaspettata.

Laura Pausini ferma il concerto a Firenze per bacchettare uno spettatore

Durante la data al Nelson Mandela Forum di Firenze Laura Pausini ha fermato lo spettacolo per scendere dal palco e avere una sorta di chiarimento con uno spettatore, che ha attirato la sua attenzione. “Mi avvicino un attimo a questo signore… È tutta la sera che manda messaggi e siccome, purtroppo, io ho questo carattere… Sono del Toro”, ha spiegato Laura agli altri fan. Un riferimento a un segno zodiacale che generalmente viene descritto come tenace e caparbio.

“Lei dei Gemelli? Ve l’ho detto, porca miseria, a me i Gemelli mi prendono tutti un po’ per il c**o“, ha continuato Laura Pausini per poi chiedere: “Cosa stavi guardando?”. L’uomo ha provato a difendersi: “Stavo leggendo”. “Ma cosa leggi, sei a un concerto”, è stata la risposta piccata di Laura. Lo spettatore ha dunque precisato che stava cercando il nome delle coriste ma la Pausini ha chiosato: “Le ho presentate quando tu scrivevi… Ma ti stai annoiando?”.

In seguito ha preso in mano lo smartphone dell’uomo per rivelare: “È vero! Stava cercando il nome delle coriste… Ma sei un Gemelli ascendente Toro?”. Il divertente siparietto è stato ripreso da alcuni fan di Laura Pausini e diffuso sui social network, dove è diventato prontamente virale suscitando simpatia e iralità anche tra chi non è propriamente un seguace della romagnola, che di recente ha vinto il Latin Grammy Award come “persona dell’anno” ed è convolata a nozze dopo un lungo fidanzamento con il suo chitarrista Paolo Carta.

Laura Pausini in concerto a Bari benedetta sul palco da un prete, don Piero

Il World Tour 2023/2024 di Laura Pausini si sta rivelando decisamente memorabile. Se nella tappa fiorentina l’artista ha dovuto fare i conti con uno spettatore poco attento, in quella di Bari la 49enne ha ricevuto la benedizione di un prete davanti ai fan. Più precisamente quella di don Piero, parroco di Bisceglie e da sempre suo grande sostenitore. Tra il pubblico l’uomo teneva bene in vista un cartello con una gigantografia della sua beniamina e la scritta: “Dopo la Madonna e Gesù, Laura ci sei tu”. Un messaggio che non è passato inosservato dalla popstar, che ha invitato il sacerdote sul palco.

Insieme hanno cantato la canzone religiosa Servo per amore, scelta dalla stessa Laura Pausini, che ha coinvolto tutti i presenti regalando così un prezioso quanto indimenticabile fuori programma. Alla fine della performance, Laura ha abbracciato il prete e gli ha chiesto una benedizione. Don Piero non si è tirato di certo indietro e ha accettato volentieri: “A Bari – ha ammesso la Pausini davanti al suo pubblico – succede anche questo”. Laura sarà in giro per l’Italia fino a gennaio per poi spostarsi in Spagna, Francia e Germania.