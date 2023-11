Laura Pausini, prossima ai 50 anni, ha rivelato qual è il suo rapporto con l'età: "Non so neanche se festeggerò"

Pochi artisti possono vantare la carriera di Laura Pausini. Un’artista che ha saputo sbarcare il lunario, come si suol dire: che ha saputo conquistare non solo l’Italia, ma il mondo intero. Quando si parla di lei, l’appellativo “star internazionale” non solo è più che giusto, ma è dovuto, proprio per tutto ciò che ha realizzato. Durante una lunga intervista, la Pausini ha parlato un po’ di sé: del suo rapporto con l’età, dei progetti per il futuro e del grande amore che la lega a Paolo Carta, sposato dopo 18 anni d’amore.

Laura Pausini, il rapporto con l’età che passa

Nata il 16 maggio 1974 a Faenza, Laura Pausini è prossima ai 50 anni. In tutti questi anni, non si è mai fermata, neppure per un momento: è riuscita a portare a casa ben quattro Latin Grammy e un Grammy. Ora, con il nuovo album – Anime Parallele – è tempo di ricominciare a girare l’Italia e gli stadi, con il tour, conquistando infine anche l’Europa e l’America. Il suo ringraziamento più sentito, però, va proprio a Pippo Baudo, a quel Sanremo da dove tutto è iniziato. “Se non ci fosse stato Pippo Baudo che sceglieva La solitudine, non sarei qui. Da direttore artistico ti seguiva passo dopo passo: alle prove era lì a darti consigli”, ha confessato a La Repubblica.

Qualcosa, però, non è cambiato nel corso degli anni. “Laura” è rimasta sempre la stessa: è cresciuta, è maturata, ma non si è mai tradita. “La Laura che prende l’aereo è la stessa che prendeva il treno delle 7.30 a Solarolo e ora ha quasi 50 anni”. Ha ammesso che non ha mai pensato a lei come a una star, nonostante tutto. “Non ho mai potuto puntare sulla bellezza però mi chiedono spesso perché porto i pantaloni neri. Mi sembra ridicolo, devo rispondere se canto male”.

Non manca, però, una certa pressione. ” La senti, alla mia età, a livello di marketing: va di moda il reggaeton? Allora fai il duetto con un giovane. E perché non un po’ più di seno di fuori? Ogni artista ha il diritto di scegliere come presentarsi“. Ma non si è di certo fermata qui, e ha ammesso liberamente di sperare di arrivare a un traguardo in modo sereno. “In questo momento mi dà solo fastidio, non so neanche se festeggerò”, ha risposto riferendosi al suo rapporto con l’età e ai 50 anni che si avvicinano.

Il grande amore con Paolo Carta

Si sono sposati quasi a sorpresa: l’annuncio, le nozze a marzo 2023. Dopo 18 anni insieme, la coppia ha deciso di convolare a nozze. Riservatezza? Ai massimi livelli. “Mi sono sposata dopo 18 anni perché ho capito che ognuno di noi ha la propria individualità“, ha confessato nell’intervista. Ed è proprio così: ciascuno di noi ha i suoi tempi e bisogna seguirli, senza affrettare le cose. Del resto, come ha affermato la stessa Pausini, “l’amore è il motivo per cui siamo stati creati”.

E riguardo all’amore, non ha proprio dubbi, anzi: Carta e la Pausini sono ancora due fidanzatini, quell’amore che non si è mai spento, che è stato perennemente alimentato proprio da loro. “Tra noi c’è amore, passione, fiducia e rispetto delle libertà reciproche”. E sulla gelosia, ha ammesso di esserlo ancora oggi. “Soprattutto se qualcuno lo guarda in maniera ammiccante”.