Laura Pausini, “Il primo passo sulla luna”: stregati dal suo look scintillante

Laura Pausini ha lanciato il suo nuovo singolo, Il primo passo sulla luna, ma soprattutto ha messo in atto una vera e propria trasformazione dal punto di vista del look. Pare ci sia un progetto ben studiato dietro tutto ciò, che non ha di certo avuto inizio su quest’ultima canzone che ha come focus le amicizie che di colpo vengono stravolte, quasi senza un reale motivo.

Laura Pausini: look futuristico

Guarda al futuro Laura Pausini, che si è presentata sui suoi social con un look decisamente al di fuori di quelli che sono i suoi standard. L’argento domina su tutto, con un abito che la copre quasi interamente, quasi a trasformarla in una versione di sé di un lontano futuro.

In un certo senso si tende la mano a un tipo di rappresentazione fantascientifica televisiva, che sfruttava proprio tute argentate per sottolineare la distanza cronologica tra noi e i “nuovi venuti”. Un po’ sembra questo l’obiettivo di Laura Pausini, che si lascia avvolgere da questa mantella, che richiama al tempo stesso la principale key del suo singolo, la luna appunto.

Non è però il primo esperimento della cantautrice in termini di vestiario, tutt’altro. I fan avevano infatti già avuto modo di apprezzare alcuni look molto estrosi. Tutto ha avuto inizio il 6 giugno, quando con un post Instagram ha condiviso parte del progetto, in termini di visual, del suo concerto di Venezia (e Siviglia, ndr). Al suo fianco ci sono gli stylist Susanna Ausoni e Pablo Patanè, che la seguono passo dopo passo in questo progetto ambizioso.

Il primo look proposto richiama un po’ quello usato per il lancio del suo ultimo singolo, Il primo passo sulla luna. Si è trasformata in una sorta di creatura lunare, indossando un modello di Iris Van Herpen. La scelta di una casa di moda nota per riuscire a trovare ispirazione nel mondo della natura e della tecnologia non sembra un caso. Lei parla di indizi per la scaletta, ma forse in questo legame con madre natura potrebbe esserci anche un messaggio sociale importante, considerando ciò che è accaduto nella sua amata regione.

Il primo passo sulla luna: significato

A raccontare il significato del singolo Il primo passo sulla luna ci ha pensato proprio Laura Pausini, che ha così evitato qualsiasi forma di fraintendimento. Non ha scelto un tema facile da affrontare, soprattutto a una certa età. Si tende sempre a parlare dell’amore romantico, di quello osannato nei romanzi e nei film. La verità, però, è che è difficile andare avanti senza amici.

Ecco il focus del suo brano. La cantante ha voluto analizzare quelle che sono oggi le difficoltà di tutti noi nel riuscire a coltivare e tenere in vita un rapporto d’amicizia. Tutto è così veloce, scrive su Instagram, e le reazioni sono immediate. Non si ha quasi mai il tempo per riflettere, e quando ciò accade è già troppo tardi. L’altra persona è lontana, isolata nel giudizio dato magari con superficialità.

I rapporti si corrodono e spesso le strade si dividono senza un reale senso. Tutto ciò Laura Pausini lo racconta in maniera differente: “Ho voluto affrontare questo tema con una canzone diversa, con un beat nuovo per me, ma che proprio per questo racconta il contrasto che si vive quando ci si allontana”.