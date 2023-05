Alluvione Emilia Romagna, Laura Pausini devolve il cachet e annuncia un concerto

Fonte: IPA Laura Pausini per l'Emilia Romagna

Laura Pausini ha deciso di devolvere il cachet dei suoi prossimi tre concerti a tre città dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione. La cantante, che da giorni utilizza i suoi social per raccolte fondi e per incanalare info utili e numeri di emergenza, ha il cuore a pezzi per la sua terra, e a questa prima donazione si aggiunge un altro gesto molto importante. Infatti, Laura ha annunciato la sua partecipazione a Romagna Mia, il concerto benefico indetto per il prossimo agosto in favore delle popolazioni colpite dalla tragedia.

Alluvione Emilia Romagna, Laura Pausini devolve il cachet di tre concerti

Laura Pausini ha il cuore straziato per la sua Emilia Romagna, colpita dalla tragica alluvione che ha sconvolto l’Italia intera in questi giorni. L’artista, dopo aver lanciato e sponsorizzato raccolte fondi e numeri d’emergenza, oltre a varie iniziative di soccorso, ha deciso di devolvere il suo cachet dei tre concerti di Venezia ad altrettanti comuni della regione, legati alla sua famiglia e alle sue origini.

“Ciao a tutti, come sapete al momento il mio unico pensiero è per la mia terra e tutte le persone che la abitano” ha spiegato l’artista in un lungo post sui social. “Da qualche giorno sto aggiornando le mie storie Instagram con tutte le info di raccolta utili, alle quali anche io ho aderito e che sono certa essere serie. Ho deciso di devolvere il mio cachet dei 3 concerti a Venezia ai comuni di Solarolo (dove sono cresciuta), di Castelbolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella), i tre paesi a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa tragedia.”

Proprio nei giorni scorsi la Pausini aveva mostrato delle immagini dei suoi genitori, residenti nella zona colpita dall’alluvione, intenti a spalare fango, esaltando il fatto che entrambi sono sempre stati un esempio per lei e sua sorella. “Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente – ha continuato Laura – La “Romagna è in fiore” anche in mezzo al fango: chi è sul posto lo sa bene, perché sta facendo tanta fatica a rialzarsi ma non molla mai. Chi non può raggiungerla, come me, si sente impotente ma non molla lo stesso e cerca tutti i modi possibili per aiutare. Sono con voi, con il cuore a forma di Romagna“.

Un gesto bellissimo da parte di un’artista che è sempre stata legatissima alla sua terra e che, vivendo lontano, sente ancora di più un senso di impotenza, e per questo si è subito attivata per dare il suo contributo. Ma le sorprese di Laura Pausini non sono finite.

“Romagna mia”, Laura Pausini sul palco del concerto benefico

I sindaci delle zone colpite dall’alluvione hanno deciso di lanciare un concerto live di solidarietà il 5 agosto all’autodromo di Imola. Romagna mia, questo il nome del maxi evento, vedrà sul palco, tra gli altri, proprio Laura Pausini. Una gara di solidarietà, come il famoso Amiche per l’Abruzzo, dopo il devastante terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009, messo in piedi proprio dalla cantante romagnola e da Fiorella Mannoia.

“La Mia Romagna Chiama. Io Ci Sono. Vi Aspetto.” Con queste parole Laura ha confermato la sua presenza nel maxi evento, e siamo certi che nei prossimi giorni la lista dei cantanti e musicisti italiani che prenderanno parte allo show si allungherà, dimostrando la vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione.