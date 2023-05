Alluvione Emilia Romagna, Cricca di “Amici” spala il fango: l’appello sui social

Fonte: Ufficio Stampa Fascino L'ex allievo di Amici, Giovanni Cricca

Cricca, ex allievo di Amici di Maria De Filippi 2022, si è rimboccato le maniche e si è aggregato al grande numero di volontari accorsi per l’alluvione in Emilia Romagna. Il cantante, originario della zona, ha invitato i suoi coetanei a fare lo stesso, per aiutare l’enorme numero di sfollati della regione, e si è subito messo al lavoro spalando il fango. Sono tanti gli appelli dei personaggi famosi in queste ore, e Cricca si è dimostrato uno dei più sensibili accorrendo subito sul posto.

Cricca di “Amici” in Emilia Romagna a spalare il fango

Ha solo 19 anni (ne compirà 20 il prossimo 8 agosto) ma Giovanni Cricca, cantante dell’edizione appena terminata di Amici di Maria De Filippi, ha dimostrato di avere un cuore d’oro, correndo prima a Cesena e poi a Faenza per aiutare i volontari in soccorso degli alluvionati dell’Emilia Romagna. Il ragazzo, originario proprio di Riccione, ha deciso di offrire il suo contributo, aiutando altri giovanissimi (accorsi da ogni parte della regione e d’Italia), a spalare il fango.

Un gesto nobilissimo, ma anche importante per sensibilizzare i più giovani alla tremenda tragedia: Cricca, infatti, ha un vasto pubblico che lo ha seguito durante il talent show di Canale 5, e a loro ha diretto, in più storie Instagram, il suo appello: “Chiunque riuscisse a venire a dare una mano è molto ben accetto” ha scritto Giovanni mostrando le immagini drammatiche della situazione attuale.

Non solo, il ragazzo ha scritto un lungo post chiedendo aiuto ai suoi conterranei e non: “Ciao raga! Oggi sono andato a dare una mano ad alcuni dei tantissimi cesenati che avevano le cantine piene d’acqua, le case allagate e tutto il resto. Parlo ai giovani romagnoli come me, ma non solo… nei prossimi giorni chiunque volesse venire a dare una mano. C’è tanta gente che ha bisogno anche solo di fare una semplice catena umana per riempire i secchi d’acqua. Fate girare, la Romagna non molla“.

Alluvione dell’Emilia-Romagna, l’appello dei vip

La terribile alluvione che ha colpito numerosi comuni dell’Emilia-Romagna, non ha lasciato i personaggi dello spettacolo impassibili. Dalle lacrime di Simona Ventura, all’appello di Fiorello, in tanti si sono mobilitati per sensibilizzare e spingere tutti a contribuire, come possibile. Mara Venier ha dedicato l’intera puntata di Domenica In di oggi all’accaduto, con interviste, testimonianze e collegamenti in diretta.

Laura Pausini, originaria proprio di quella zona, ha mostrato i suoi genitori all’opera per aiutare a spalare il fango: “Mamma e Babbo. 75+78 L’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci mai”. Anche Eros Ramazzotti, durante il concerto di Radio Italia Live, in Piazza Duomo a Milano ha voluto mandare un saluto affettuoso alle popolazioni colpite dalla tragedia: “Un abbraccio grande a quelli che adesso stanno soffrendo, all’Emilia Romagna. Forza”.

Non sono mancate, però, le polemiche, come quelle che hanno travolto Luca Onestini che, sfruttando l’argomento alluvione, e l’impossibilità di uscire di casa, ha invitato i suoi followers a “impiegare il proprio tempo in modo produttivo” collegandosi a un sito d’aste da lui pubblicizzato. Un post davvero da dimenticare, specie perché Luca, come Cricca, abita proprio nella zona colpita dalla catastrofe.