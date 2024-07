Amici, Marisol Castellanos in ospedale: operazione inevitabile per la ballerina

Fonte: IPA Maria De Filippi

Amici è ormai terminato da un po’ ma ciò non vuol dire che il pubblico abbia dimenticato i propri beniamini. Lo dimostra l’affetto riservato alla ballerina Marisol Castellanos, vincitrice della sua categoria.

La giovane ha tenuto aggiornati i follower sulla sua vita professionale e privata, ricevendo in cambio grande apprezzamento. Ha proseguito il proprio percorso ma, soprattutto, si è presa cura del suo corpo. Aveva infatti accusato delle problematiche, che avevano messo a rischio la sua partecipazione a parte del programma. Alla fine tutto è andato per il meglio ma, una volta fuori, non ha potuto evitare l’appuntamento con l’ospedale. Ecco per cosa è stata operata e cosa farà adesso.

Marisol Castellanos in ospedale

Alla fine di un “dump”, ovvero di un carosello di foto su Instagram, Marisol Castellanos ha svelato la sua condizione fisica attuale. Nessuna forma di spiegazione, con i fan di vecchia data che però sanno bene cosa l’abbia portata in un letto d’ospedale.

Difficile dimenticare infatti i dolorosi fastidi accusati nel corso del talent condotto da Maria De Filippi. La giovane era stata nettamente frenata nel suo percorso al serale. Dalla fine di Amici ha condiviso numerosi aggiornamenti sul suo percorso, lavorativo e privato.

Ha trascorso tanto tempo con gli ex colleghi, ormai amici, ma soprattutto con il compagno Petit, che ha conosciuto proprio nella scuola di Mediaset. Nel carosello condiviso la si vede in compagnia anche di Gaia De Martino, ma non tutte le foto strappano un sorriso. L’ultima, infatti, è quella che le ha fatto scrivere nel post “dump finito male”. La si vede infatti ricoverata in ospedale con una fasciatura alla gamba. Un intervento che non poteva più essere rinviato. Uno step necessario per tornare più forte di prima, come in tantissimi le hanno augurato nella sezione commenti del suo account Instagram.

Come sta Marisol Castellanos

Da quando ha pubblicato il “dump finito male”, Marisol Castellanos non ha più fornito aggiornamenti ai suoi fan. Allo stato attuale, c’è da crederlo, è in fase di recupero. Ad ogni modo non si è trattato affatto di un intervento legato a un infortunio di recente entità.

Il tutto è stato programmato, al fine di poterle bloccare una fase dell’anno priva di importanti progetti. È così che fanno gli sportivi e, in generale, chi lavora con il proprio corpo. Si stringono i denti fino al momento ideale, o meno complesso, in cui poter finire sotto i ferri.

Ciò vuol dire che tra qualche mese, superata la fase di recupero indicata dai medici, tornerà nuovamente a ballare, in studio e a teatro. Era stata proprio lei a parlare chiaro in merito alla condizione del suo ginocchio.

Ad Amici non si aspettava di trionfare, proprio a causa delle sue condizioni fisiche. Ha invece sollevato la coppa della categoria ballo, portandosi a casa un montepremi da 100mila euro. Intervistata da TvBlog, aveva spiegato: “Il mio ginocchio non sta molto bene. Dovrà prendermi un periodo di pausa per poterlo curare. Non so esattamente quanto tempo ci vorrà per guarire. In questi mesi ho stretto molto i denti. Probabilmente dovrò operarmi, ma non mi fermerò a lungo”.