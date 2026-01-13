Amici, Marisol Castellanos e Samu Segreto sono una coppia: la foto sui social

I due ex protagonisti di "Amici", Marisol Castellanos e Samu Segreto, hanno ufficializzato la loro relazione sui social

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Getty Images Samuele Segreto

Marisol Castellanos è stata una delle grandi protagoniste di Amici 23, vincendo la categoria di ballo nella sua edizione e appasionando i più romantici grazie alla storia d’amore con il cantante Petit. I due artisti si sono detti addio la scorsa estate, ma il cuore della danzatrice è tornato a battere per un altro allievo della scuola più famosa d’Italia: Samu Segreto.

Marisol Castellanos e Samu Segreto sono una coppia

Due tra gli ex allievi più amati del talent show Amici si sono fidanzati: Marisol Castellanos, protagonista di Amici 23, e Samu Segreto, concorrente della 22esima edizione, sono usciti allo scoperto sui social. A rendere pubblica la relazione è stata la danzatrice, che ha pubblicato su Instagram un carousel in cui appare anche uno scatto in compagnia dell’ex allievo di Emanuel Lo.

“New year, same chaos, definitely stepping into better vibes” (Nuovo anno, stesso caos, ma decisamente pronto/a a entrare in vibrazioni migliori), ha scritto nella didascalia del post Marisol. “I’m in love” (sono innamorato) ha commentato Samu, non lasciando di fatto spazio ad alcun dubbio.

Insomma, il 2026 si apre nel miglior modo possibile per i due giovanissimi talenti, che hanno scatenato un vero e proprio putiferio tra i fan dello show: fino alla scorsa estate, infatti, Marisol era fidanzata con un altro protagonista di Amici, il cantante Petit. Come avrà reagito lui al nuovo flirt della sua ex?

Marisol Castellanos e la storia con Petit

Durante Amici 23, Marisol Castellanos aveva iniziato una tenera storia d’amore con il cantautore Petit. I due sembravano fatti l’uno per l’altra, ma la scorsa estate l’idillio si è interrotto. A confermarlo, era stata la stessa ballerina, spiegando ad alcuni fan sui social:”Non siamo più insieme, ma tra noi c’è rispetto e affetto. È tutto a posto, ci vogliamo bene”, aveva raccontato.

Il cantautore di origine partenopea, invece, non è mai intervenuto sulla questione, preferendo mantenere il riserbo. A poche ora dall’ufficializzazione della nuova relazione della sua ex con Samu, ha tuttavia pubblicato un filmato in cui si esibisce in un lip sync del brano Non sto male dai. Per molti, neanche a dirlo, si tratterebbe di una frecciatina non troppo velata.

Marisol e Samu, da Amici al successo

Marisol Castellanos è stata una delle protagoniste indiscusse di Amici 23. Seguita dalla maestra Alessandra Celentano ha trionfato nella categoria di ballo della sua edizione, e successivamente ha preso parte ad alcune produzioni del Balletto del Teatro dell’Opera di Roma e al tour della cantante Elodie.

Samu Segreto, invece, oltre ad essere un eccellente ballerino di hip hop è anche un attore emergente molto richiesto. Dopo il ruolo da protagonista in Stranizza d’amuri di Beppe Fiorello, ha interpretato anche un piccolo ruolo nella nuova serie della Rai, Sandokan: nella fiction con Can Yaman, veste i panni di Emilio, un giovane membro della ciurma.

Una bella soddisfazione per il giovanissimo palermitano, che non ha mai nascosto la volontà di continuare a seguire entrambe le sue passioni, ovvero la danza e la recitazione. E chissà che nel suo futuro non ci sia spazio per un musical.