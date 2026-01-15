Amici, Marisol e Samu stanno insieme. La reazione di Petit

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Maria De Filippi

Dopo la fine della storia con Petit, Marisol Castellanos sembra aver voltato pagina. L’ex vincitrice della categoria ballo di Amici 23 ha fatto parlare di sé sui social, mostrando un nuovo legame sentimentale con un altro volto noto della scuola di Maria De Filippi: il ballerino Samu.

Marisol e Samu stanno insieme?

La giovane ballerina cubana, classe 2006, ha svelato di recente ai fan che il suo cuore è tornato a battere per qualcuno. Il nuovo amore sarebbe Samuele “Samu” Segreto, ex allievo di Amici 22, ballerino e attore impegnato anche in progetti televisivi come la serie Sandokan con Can Yaman.

Qualche giorno fa Marisol aveva condiviso su Instagram un carosello di foto che aveva immediatamente catturato l’attenzione dei follower. In uno degli scatti apparsi sul suo profilo la ballerina appariva abbracciata ad un ragazzo allo specchio. La foto, anche in assenza di tag, aveva subito scatenato il gossip. In tanti infatti avevano riconosciuto la figura di Samu, soprattutto dopo che proprio il ballerino aveva commentato con un romantico: “Sono innamorato”, ricevendo il like della stessa Marisol.

La reazione di Petit

Poche ore dopo la pubblicazione delle foto, Petit ha dato un piccolo segnale sui social che non è passato inosservato. Sul suo profilo Tik Tok infatti è apparso un video con un filtro simpatico e la didascalia: “Non sto male dai”. Il riferimento al nuovo rapporto di Marisol o semplicemente a un gioco ironico? Resta il mistero.

I due ex avevano sempre mantenuto grande riservatezza, nonostante la loro storia fosse nata davanti alle telecamere di Amici. Anche la separazione era stata comunicata con discrezione. In passato, Marisol aveva risposto a un commento di un fan scrivendo che, pur non essendo più una coppia, tra loro restava un buon rapporto e tanto affetto. “Non siamo più una coppia, ma tra di noi è tutto ok. E ci vogliamo bene”, aveva confidato.

Gli amori nati ad Amici di Maria De Filippi

Nel corso delle numerose edizioni di Amici di Maria De Filippi, oltre al talento e alle performance indimenticabili, il pubblico ha assistito alla nascita di moltissimi legami sentimentali tra gli allievi. Una delle coppie più celebri resta quella composta da Emma Marrone e Stefano De Martino. Nata durante la nona edizione, ha appassionato il pubblico grazie alla chimica tra i due e alla loro vita insieme anche fuori dal programma, diventando uno dei primi grandi amori pubblici del talent.

Una relazione nata e terminata di fronte ai riflettori, con il tradimento del ballerino con Belen Rodriguez e l’inizio di un’altra storia mediatica. Nelle stagioni successive altri rapporti sono emersi come quello tra Enrico Nigiotti ed Elena D’Amario, ma anche tra Luca Napolitano e Alice Bellagamba. Love story che sono continuate anche dopo la fine del programma, dimostrando l’esistenza di un sentimento forte e vero. Come quella fra Andreas Muller e Veronica Peparini: i due si innamorarono durante lo show quando lui era un concorrente e lei una docente nella scuola. Oggi sono sposati e hanno avuto due splendide bambine.