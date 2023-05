Alluvione in Emilia Romagna, Simona Ventura in lacrime

L’Emilia Romagna sta vivendo ore drammatiche a causa del maltempo che da giorni imperversa sulla regione. Simona Ventura, che è nata a Bentivoglio in provincia di Bologna, è direttamente toccata da quanto sta accadendo e ha condiviso un video sul suo profilo Instagram che mostra la situazione di grandissima difficoltà.

Le lacrime di Simona Ventura per l’Emilia Romagna

Simona Ventura ha voluto con un post condiviso sulla sua pagina Instagram mostrare il suo sostegno e la sua vicinanza alla popolazione dell’Emilia Romagna così duramente colpita dall’alluvione. La presentatrice commenta semplicemente: “In lacrime per la mia Romagna“.

Nei video pubblicati sui social si vede il fiume in piena lambire un ponte e le strade completamente allagate in cui le auto faticano a procedere. A questo post, che sembra esprimere da un lato la sofferenza condivisa della Ventura per quanto sta accadendo e dall’altro il desiderio di stare vicino a chi in prima persona sta vivendo questa situazione difficile, ha risposto Iva Zanicchi anche lei originaria di quelle terre. Infatti era nota come l’Aquila di Ligonchio che è in provincia di Reggio Emilia.

La risposta di Iva Zanicchi su Instagram

La cantante, che si è recentemente operata dopo una caduta ed è momentaneamente su una sedia a rotelle, ha replicato: “Gli artisti hanno il cuore grande lo dimostreremo aiutando l’Emilia Romagna“, rafforzando il messaggio di sostegno della Ventura che non intende abbandonare la popolazione della sua regione che sta così tanto soffrendo, con numerosi sfollati, vittime e anche dispersi.

I fan plaudono all’iniziativa della Zanicchi e la ringraziano. In tanti hanno risposto anche all’appello di Simona Ventura, condividendo anche i loro ricordi su momenti trascorsi in Emilia Romagna.

I testimoni del dramma maltempo in Emilia Romagna

“Ci sono stato X 27 anni in Emilia poi in Romagna vedere questa terra sommersa d acqua mi fa triste molto triste. Da meridionale da Napoletano vi mando con il Cuore un grande abbraccio a tutti voi che state lottando x uscire da questo terribile inodata. Forza coraggio voi siete un popolo generoso volenteroso. Sono li con Voi con il pensiero Dio vi aiuti”. E ancora: “Io abito in Romagna e vedere questo disastro mi riempite il cuore di dolore sia per Cesena forli Faenza e per le località di Mare pronte alla stagione come Cesenatico , Riccione Bellaria Rimini tanta forza e coraggio a tutta la Romagna!!!!”.

Altri scrivono: “Un abbraccio forte a tutte quelle persone che si trovano in difficoltà a causa di questa maledetta alluvione che rischiano la vita e devono vedere questa tragedia.” “Sono molto triste per quanto sta succedendo 😢 una regione stupenda ❤️ prego perché tutto finisca al più presto 🙏”.

Qualcuno racconta la sua esperienza personale: “Sono di Faenza ha appena esondato il Lamone ..noi siamo fuori zona a rischio ma sapere quello che sta succedendo e non poter far nulla perché isolati e’ una senzazione terribile..pregate per noi”. “Prega per noi, abito a Cesena a 1 km dalla tragedia!!”.