Alluvione Emilia Romagna, il nuovo video di Fiorello: “Situazione apocalittica”

Fiorello posta un nuovo video su Instagram parlando della drammatica situazione in Emilia Romagna e le testimonianze che si leggono tra i commenti sono raggelanti: “Siamo in una situazione apocalittica. Sono esondati onrotto gli argini di tutti, TUTTI i fiumi che ci circondano, i canali annessi, le colline franano ovunque come castelli di sabbia. Abbiamo sempre avuto le spalle larghe, ma oggi è fatica. Da Ravenna con affetto, continua a darci sorrisi, ci servono anche quelli”. Ma appunto VivaRai2 e il suo conduttore restano un piccolo raggio di luce nella tragedia.

Fiorello e la decisione di andare in onda con VivaRai2

All’inizio del suo video Fiorello infatti si chiede se sia il caso di andare in onda visto quello che sta accadendo in Emilia Romagna. “Non è facile far ridere ma a volte nemmeno ridere proprio”, si sente nella clip. E il volto di Rosario dice tutto. Ma appunto lo show non si ferma anche se la voglia di fare battute non è tanta, proprio perché VivaRai2 può rappresentare un momento di consolazione e di leggerezza per chi il dramma dell’Emilia Romagna lo sta vivendo di persona.

Fiorello, il dramma dell’Emilia Romagna raccontato da chi è lì

Sono moltissime le persone che commentano la clip di Fiorello, raccontando esperienze personali provenienti dalle terre martoriate dal maltempo: “Siamo in ginocchio a Cesena”. “Sono di Cesena, la situazione è veramente apocalittica, ma come tutti sanno noi romagnoli ci rimboccheremo le maniche e ripartiremo ❤️ grazie”. Altri fanno un vero e proprio bollettino della situazione che stanno vivendo: “Ngiornoo Fiore buon radio2 qui situazione Marche Matelica/Albacina cn tempo brutto ,Strada cn montagna un po franata ,fanno passare treni da Roma e Milano via fabriano /albacina /ancona il caos😢”.

Molti ringraziano lo showman di essere sempre presente: “Grazie perché ci fate ritrovare un sorriso… chitarra e Picone è il top!😀” e ancora: “Grazie di tutto cuore perché non sai che serenità ci dai❤️❤️”

La solidarietà dei follower di Fiorello per l’Emilia Romagna è tanta: “Buongiorno Fiorello…forza Emilia-Romagna riuscirete come sempre a uscire da questo incubo”. Altri scrivono: “buongiorno Fiore a te a tutti ❤️solidali per chi è colpito da questa calamità terribile “; “Un abbraccio alle popolazioni colpite da alluvioni ❤️❤️”; “Ciao Fiore che tragedia veramente 😢❤️❤️❤️ è dura”.

Non manca qualche velato tono polemico per la generale incuria del territorio che amplificherebbe il disastro causato dall’alluvione, anche se come hanno riconosciuto gli esperti di meteorologia il maltempo estremo è dovuto soprattutto al cambiamento climatico: “Situazione veramente critica. Non faccio nessuna polemica e rispetto la sofferenza ma l’ incuria dell’ uomo e’ alla base di queste catastrofi. Io ricordo le alluvioni del Po viste da vicino e fanno veramente paura Rosario”.

Fiorello non è l’unico vip a far sentire la propria solidarietà all’Emilia Romagna. Tra i primi a scrivere messaggi di sostegno e vicinanza c’è Simona Ventura che piange per le sue terre.