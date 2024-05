Fiorello chiude oggi Viva Rai2!, boom di ascolti. “Ci vedremo alla prossima idea”

È davvero finita, Fiorello ha chiuso oggi Viva Rai2!. La puntata del 10 maggio è stata quella conclusiva e ha voluto co sé gli amici di sempre, a cominciare da Amadeus e poi Jovanotti, come anticipato qualche settimana fa, e Ultimo. Cala il sipario e cala anche un velo di tristezza: “Non potevamo non finire dove tutto è iniziato! Non stiamo piangendo, abbiamo solo un po’ di #VivaRai2 negli occhi”.

Viva Rai2!, oggi l’ultimissima puntata

Dunque quella di oggi 10 maggio è stata davvero l’ultima puntata di Viva Rai2!, il mattin show dei record. Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda hanno chiuso con il botto, con una serie di ospiti d’eccezione: Amadeus, protagonista di un’esilarante esibizione al semaforo in coppia con lo showman; Ultimo, che ha cantato al piano il nuovo singolo ‘Altrove’ e un’originale versione di ‘Albachiara’ in diretta dallo stadio Olimpico, e Jovanotti, che ha salutato il pubblico sulle note di un remix di ‘Azzurro’.

Sette mesi di programmazione che si possono raccontare in una serie di numeri da capogiro. Dalla messa in onda del 6 novembre, via ufficiale della seconda edizione, nel corso delle 112 puntate trasmesse in diretta dalla nuova location del Foro Italico (senza dimenticare le 10 puntate di Aspettando Viva Rai2!, in onda su RaiPlay dal 16 al 27 ottobre scorso, e lo spin-off sanremese VivaRai2!… VivaSanremo!) sono passati ben 125 ospiti, scritte oltre 300 battute, preparati più di 2000 abiti di scena, 600 contributi video, circa 200 note stampa quotidiane, 100 sagome stampate e, soprattutto… 3400 iconiche pecorelle.

Fiorello, uomo da record di ascolti

Numeri che vengono arricchiti poi dal grande affetto del pubblico, come testimoniato dai ‘fedelissimi’ che, ogni mattina, si sono presentati al Foro Italico con la pioggia e con il sole. Più di 30mila fan che hanno regalato di tutto e di più ai nostri ‘eroi’, soprattutto le letterine e i disegni dei più piccoli, che hanno amato “La posta dei bambini”.

Fonte: Ufficio stampa - Viva Rai2!

E poi, c’è chi ha seguito la trasmissione da casa. Nato da un’idea di Fiorello, il programma si è attestato su una media di share del 19,6% con oltre 1 milione di spettatori. Su RaiPlay sono state circa 21 milioni le visualizzazioni e quasi 7 milioni le ore di visione. La puntata più vista? Quella del 13 marzo scorso, con 1.152.000 spettatori e il 21,7% di share.

Forte l’appeal anche sul pubblico teen, nella fascia tra i 15 e i 24 anni, che ha ottenuto un record straordinario di share (26,2%, tra le ragazze, e 29,3%, tra i ragazzi): è stata l’edizione più ‘giovane di sempre’, con un’età media sotto i 40 anni.

Ottime anche le performance sui social: nel corso della stagione Viva Rai2! ha raccolto complessivamente 1,7 milioni di interazioni e commenti: la puntata con più engagement è stata la prima, del 6 novembre 2023, con 96.200 interazioni. I video della trasmissione hanno totalizzato ad oggi 2,5 milioni di views.

Viva Rai2!, Amadeus e l’ultimo saluto in Rai

Oggi è una giornata di addii. Se Viva Rai2! chiude portandosi dietro una scia di successi, Amadeus partecipa al matin show di Fiorello con il quale ha vissuto, tra le altre cose, quattro anni di intensissimi Festival di Sanremo.

Anche Amadeus dice addio, saluta il pubblico della Rai che ha lasciato per iniziare una nuova avventura sul Nove e i suoi fan ringraziano con grande malinconia, come scrivono sul profilo Instagram di Viva Rai2!: “Grandissimo e Bravissimo Amadeus 😍😍😍Ci mancherai tantissimo ❤️😢”. “Ama…in coppia con Fiorello siete una grande coppia di allegria e buon umore❤️😍😍.grazieeee 👏”.

Il pubblico di Viva Rai2! piange

La fine di Viva Rai2! è quasi un lutto. A nulla sono valse le proteste del pubblico che chiedevano a gran voce di proseguire con lo show. Adesso c’è solo tristezza e ringraziamenti: “FIORE ….LUCA….FABBRIZIO MAURO Tutti… l Italia piange con voi!!♥️♥️♥️♥️GRAZIE♥️♥️♥️♥️♥️”; “Grazie, grazie, grazie per queste belle mattine di inizio giornata. Fiore ci mancherai infinitamente. Torna presto, ti aspettiamo. ❤️”. In effetti, Fiorello l’ha promesso: “Ci rivedremo alla prossima idea“.

“Ora è terminato tutto 😢 e guardando il conto alla rovescia delle puntate 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 GRAZIE PER TUTTE LE BELLE GIORNATE PIENE DI RISATE”.