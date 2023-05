Alluvione Emilia Romagna, i genitori di Laura Pausini puliscono la strada dal fango

L’alluvione in Emilia-Romagna è un incubo a occhi aperti, del quale non si conosce ancora la conclusione. Tante le storie devastanti ma la regione, abituata a combattere contro le avversità, ha già dimostrato di voler reagire. Tutti uniti per aiutare il prossimo.

Nel mondo dei vip chi vive in maniera particolare tutto questo è Laura Pausini, nata a Faenza e cresciuta a Solarolo. Ha lanciato diversi appelli per la sua terra, preoccupata ovviamente per le condizioni della sua famiglia, oltre che per quelli di tutti i cittadini alle prese con questo dramma.

Alluvione in Emilia-Romagna, la famiglia di Laura Pausini

“Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie preoccupanti. Sono in ansia per la mia regione, la mia famiglia e i miei amici”. Queste le parole pubblicate su Instagram dopo aver appreso dell’accaduto.

Parte della sua famiglia è stata evacuata, così com’è accaduto ad altre persone a lei care, disseminate tra le colpite Solarolo, Faenza, Forlì e Castelbolognese. Da star internazionale qual è, Laura Pausini è ovviamente pronta a fare la propria parte in maniera diretta, economicamente parlando, come dimostrano queste parole: “A nome di tutti i cittadini delle città e i paesi coinvolti, chiedo massima attenzione alle istituzioni. Fatemi sapere come possono essere d’aiuto, anche se sono lontana. Grazie”.

L’Italia tutta è in apprensione per l’Emilia-Romagna e da giorni non si parla quasi d’altro. La speranza è che il numero di decessi possa interrompersi e che un piano di ricostruzione e d’aiuti venga messo rapidamente in atto.

Laura Pausini ha pubblicato alcuni scatti che mostrano la devastazione nella sua regione, costretta a veder soffrire da lontano. Una foto è diventata virale, quella di una sua amica, ex compagna di scuola. Il suo nome è Elisa e vive ancora a Solarolo, oggi sommersa.

Ha spiegato di sentirsi impotente, non essendo sul posto e dovendo lasciar prima gire le forze dell’ordine, nella speranza che tutto vada per il meglio: “Ci sarà da ricostruire e riportare in vita speranza e case. Stiamo uniti anche da lontano. Anche io, come tanto di voi, sono in attesa di poter comunicare con amici e parenti. Forza Romagna. Ti amo”.

Emilia-Romagna sommersa, i genitori di Laura Pausini

Chiunque segua con una certa attenzione Laura Pausini, sa bene quanto sia enormemente legata ai suoi genitori, Fabrizio e Gianna. La cantante ha deciso di dedicare loro una foto commovente, che dimostra tutta la loro forza d’animo.

Nonostante non siano di certo giovanissimi, lui ha 78 anni e lei 75, hanno deciso di rimboccarsi le maniche e dare inizio al processo di ripartenza. Lo scatto pubblicato sul profilo Instagram della figlia li vede infatti intenti a ripulire il fan club di Laura Pausini dalla montagna di fango riversatasi durante l’alluvione: “Mamma e babbo, l’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci mai”.

Protetti da guanti e stivali e “armati” alla meglio, stanno tentando di fare la propria parte. Per fortuna il fan club era del tutto vacante al momento dell’alluvione, così come la casa della Pausini. Entrambi i luoghi sono stati fortemente colpiti ma non ci sono stati danni a persone.