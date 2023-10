Fonte: Getty Images Marco Mengoni, 10 look che l’hanno reso un sex symbol

La primissima edizione di X Factor è entrata nelle nostre case nel lontano 2008 e da allora il talent in onda dapprima su Rai 2, poi passato a Sky, ha sfornato tantissimi artisti. Alcuni sono entrati nel nostro cuore – basti citare per tutti l’incredibile Marco Mengoni -, altri sono un po’ caduti nel dimenticatoio. E voi ricordate proprio tutti i vincitori?

Aram Quartet – 2008

Chi ha seguito X Factor sin dal suo debutto in Italia, nel 2008, ricorderà certamente i primissimi vincitori del talent: gli Aram Quartet portati al trionfo da Morgan. Antonio Maggio, Raffaele Simone, Antonio Ancora e Michele Cortese hanno avuto la loro grande occasione: dal Salento questi giovani artisti dalle ugole d’oro si sono ritrovati catapultati in un sogno, con tanto di contratto discografico con la Sony per ben 300mila euro.

Sono stati anni meravigliosi per gli Aram Quartet, tra album pubblicati e concerti in tutta Italia, finché nel 2010 il gruppo vocale ha deciso di sciogliersi. Tra i quattro solo Antonio Maggio ha continuato a far parlare di sé, riuscendo persino a vincere un Sanremo Giovani nel 2013 con il brano Mi servirebbe sapere, col quale si è aggiudicato anche un Disco D’Oro.

Matteo Becucci – 2009

Matteo Becucci è ormai uno dei coach storici di Tale e Quale Show, lo spettacolo di Carlo Conti che vede vip e artisti alle prese con le imitazioni dei cantanti più famosi di sempre in cui, tra l’altro, nel 2014 ha partecipato come concorrente. Ma forse non tutti ricordano che in realtà il cantante dai riccioli d’oro è stato il vincitore della seconda edizione di X Factor.

Ancora una volta era stato Morgan a vederci giusto ma, come accaduto a molti vincitori del talent, per lui la strada del successo si è interrotta. O almeno, ha preso una piega diversa. Becucci ha lavorato in Jesus Christ Superstar, vestendo i panni di Giuda, poi ha pubblicato quattro album fino al 2014 ma, alla fine, è in televisione che ha trovato la sua dimensione.

Marco Mengoni – 2009 (bis)

Possiamo dire che Marco Mengoni sia in assoluto il vincitore più amato e di successo di tutte le edizioni di X Factor? Sì, possiamo dirlo. Il cantante di Ronciglione non ha bisogno di presentazioni e da quel lontano 2009 in cui ha vinto la terza edizione del talent ha raggiunto gli obiettivi che qualsiasi artista musicale si prefigge: ha vinto decine di premi tra MTV Europe Music Awards e Wind Music Awards, ha pubblicato otto album, fatto tournée in tutta Italia riempiendo stadi e teatri e, infine, ha anche vinto il Festival di Sanremo per ben due volte (nel 2013 e nel 2023).

Il compianto Lucio Dalla una volta lo ha definito “Un artista straordinario, uno dei migliori degli ultimi anni. Ha una personalità internazionale, mi sembra quasi Prince”. Serve aggiungere altro?

Nathalie – 2010

Sembra una coincidenza ma nella prima edizione di X Factor senza Morgan il vincitore non è stato tra i più memorabili. O meglio, la vincitrice Nathalie, al secolo Natalia Beatrice Giannitrapani, romana d’origine e pupilla di Elio delle Storie Tese. L’artista ha gareggiato nella categoria Over 25 e dopo la vittoria ha pubblicato due album, il primo dei quali con il brano Vivo Sospesa, col quale ha partecipato a Sanremo nel 2011. Nathalie vanta importanti collaborazioni, come quelle con Toni Childs e Franco Battiato e, infine, è stata scelta per reinterpretare lo storico brano L’anamour di Serge Gainsbourg per la colonna sonora del film Dirsi Addio.

Francesca Michielin – 2011

Un altro nome ben noto al grande pubblico quello di Francesca Michielin, vincitrice della quinta edizione di X Factor nel 2011. Simona Ventura ha creduto in lei sin da subito e aveva ragione: con la sua voce candida ma potente e una capacità di scrittura incredibile, la Michielin è riuscita a far breccia nel cuore di tanti fan con brani come Distratto, Riflessi di me, Magnifico in duetto con Fedez e Nessun grado di separazione, diventato uno dei più trasmessi di sempre nelle radio italiane.

Tanti gli album e i progetti di Francesca, tantissime le collaborazioni – non solo con Fedez – e grande il riscontro di pubblico ai suoi concerti, sempre perfetti ed emozionanti. Di recente è stata costretta a fermarsi a causa di un problema di salute, ma siamo certi che tornerà presto più forte di prima.

Chiara Galiazzo – 2012

Chiara Galiazzo è uno di quei casi inspiegabili che di tanto in tanto fioccano dai talent. Capita che partecipino e vincano (lei lo ha fatto nel 2012) talent come X Factor dei giovani dalle voci incredibili, con una classe e delle capacità che sarebbero evidenti anche ai muri, che orecchie non ne hanno. Eppure capita anche che gli stessi non riescano a far decollare la propria carriera.

Conosciuta semplicemente come Chiara, l’indimenticabile rossa scelta – ancora una volta – da Morgan ha all’attivo un album e due partecipazioni al Festival di Sanremo, nel 2015 e nel 2017, ma oggi preferisce dedicarsi a piccoli concerti, lontano dai riflettori.

Michele Bravi – 2013

Quello di Michele Bravi è un caso eccezionale. Era appena un ragazzino quando ha partecipato a X Factor nel 2013, quando Morgan ha puntato tutto su di lui ed è riuscito a incantare tutti con una voce celestiale e un’anima profonda. Ha vinto quella edizione di X Factor sì, ma la sua carriera ha tardato a “carburare”. E proprio quando sembrava tutto filare liscio, è accaduto il peggio.

Ha raccontato di essersi affidato alle persone sbagliate, gente che non credeva in lui e che ha fatto di tutto per tarpargli le ali. “Persone che hanno preso le loro taniche di benzina, l’hanno sparsa in giro per la mia vita e hanno dato fuoco a tutti”, così le ha definite in un’intervista. Il malessere ha preso il sopravvento insieme agli attacchi di panico ma Michele Bravi è riuscito a rimettersi in piedi, dedicandosi alla sua musica. Nel 2017 ha partecipato a Sanremo segnando il suo grande ritorno nella scena musicale italiana ma, ancora una volta, il destino è stato beffardo: coinvolto in un incidente che ha tolto la vita a una donna, di nuovo il buio. La psicoterapia e la vicinanza delle persone più care lo hanno salvato e oggi canta il suo dolore e la sua malattia con rara delicatezza.

Lorenzo Fragola – 2014

Da Catania con furore, Lorenzo Fragola ha vinto X Factor nel 2014 sotto l’ala di Fedez. I suoi album hanno riscosso un grande successo sin da subito ma quel bravo ragazzo dalla voce dolce ha conquistato il grande pubblico anche sul palco di Sanremo nel 2015, piazzandosi nella top ten con il brano Siamo Uguali, e nel 2016, che gli è valso un quinto posto con Infinite Volte. Ci si aspettava di più da lui? Forse sì, ma gli dobbiamo dare atto che L’esercito dei selfie in collaborazione con Takagi & Ketra e Arisa è stato un bel colpo di genio.

Giò Sada – 2015

La nona edizione di X Factor nel 2015 ha visto trionfare Giò Sada – pseudonimo di Giovanni Sada -, un giovane ragazzo di Bari nato in una famiglia di artisti che ha sempre masticato musica. Da quel momento la sua carriera è stata caratterizzata da una continua ricerca e da un rinnovamento che lo ha portato dapprima a pubblicare album di puro cantautorato, poi ad avviare il progetto Gulliver (altro pseudonimo col quale è conosciuto) e, infine, dal 2021 fa parte della band punk rock COMRAD che lui stesso ha creato.

Soul System – 2016

Dopo ben dieci anni, nel 2016 è stata una band a vincere X Factor. I Soul System, scelti dalla new entry in giuria Alvaro Soler, hanno conquistato il primo gradino sul podio ma, nonostante il clamore iniziale, non hanno fatto breccia nel cuore del pubblico. Il gruppo formato da Leslie, Ziggy, Joel e David e Alberto (i primi di origini ghanesi) è sparito dai radar.

Lorenzo Licitra – 2017

Vincitore di X Factor nel 2017, per Lorenzo Licitra questa edizione è stata un tantino sfortunata. Il suo trionfo (meritato) è stato oscurato dai Måneskin secondi classificati che, a differenza di lui, hanno spiccato il volo raggiungendo le più alte vette internazionali. Licitra ha una voce meravigliosa, un perfetto mix di pop e lirica, ma a nulla è valso. E nel 2023 si sta prendendo la sua rivincita partecipando a Tale e Quale Show.

Anastasio – 2018

Anastasio ha portato sul palco di X Factor il suo rap in salsa partenopea e sì, ha meritatamente vinto la dodicesima edizione di X Factor, distinguendosi da tutti gli altri concorrenti. Un poeta contemporaneo che ha saputo donare nuova linfa ai grandi classici della canzone italiana e internazionale. Ha all’attivo una partecipazione a Sanremo nel 2020, ma senza grande successo.

Sofia Tornambene – 2019

A soli sedici anni la giovane Sofia Tornambene – in arte Kimono – ha trionfato a X Factor nel 2019, ma qualcosa sembra essere andato storto. Non c’è stata l’esplosione che ci si aspettava dopo il talent ma, in fondo, per la sua giovane età ha ancora tutto il tempo per trovare la sua strada. Attualmente ha all’attivo soltanto un album, Dance Mania: Stereo Love.

Casadilego – 2020

Anche per Casadilego non è arrivato il successo aspettato, nonostante avesse colpito pubblico e giuria a X Factor nel 2020, quando si è aggiudicata la vittoria. Al secolo Elisa Coclite, la cantante ha duettato a Sanremo nella serata dedicata alle cover insieme a Francesco Renga e poi di nuovo a X Factor, al fianco del grande Ed Sheeran.

Baltimora – 2021

Edoardo Spinsante – in arte Baltimora – ha vinto X Factor nel 2021. Aveva appena venti anni allora e ha preferito aspettare prima di pubblicare il suo primo EP, Marecittà, preferendo studiare e sperimentare su brani che potessero realmente far presa sul pubblico. “Faccio musica tutti i giorni, ho tante canzoni e sto già pensando a quello che verrà dopo però ho anche imparato a fermarmi un attimo e se posso non andare in studio un giorno, non vado”, ha detto in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. C’è ancora tempo per ascoltarlo di nuovo e chissà se non abbia in serbo qualche bella sorpresa…

Santi Francesi – 2022

Sono anti-social, poco televisivi ma hanno letteralmente stregato il pubblico di X Factor. Sono i Santi Francesi – Alessandro De Santis e Mario Francese -, vincitori dell’edizione 2022 del talent e nel 2023 protagonisti del loro primo tour italiano. “Ci siamo divertiti e lo dobbiamo anche a chi ha rispettato il nostro modo di essere, lavorare e stare in questo ambiente – hanno detto in un’intervista a Rolling Stone -. Noi siamo poco televisivi, ve ne siete accorti, e anche per questo abbiamo stabilito dei paletti rigidi sul nostro modo di esibirci, di partecipare al gioco, di farne parte. Noi siamo i concorrenti che usano meno i social, vogliamo essere considerati solo per quello che facciamo, non per quello che sembriamo“.