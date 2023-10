Le feste più belle sono quelle che non fanno scalpore. Lontano da casa Fedez, ultimamente, è stato costretto a starci fin troppo e non stupisce che, per festeggiare l’arrivo dei 34 anni, il rapper abbia preferito la tranquillità della propria abitazione, circondato dall’amore della sua famiglia, con a fianco la moglie e i piccoli Vittoria e Leone. Le tenere foto dell’intimo festeggiamento e la romantica dedica di Chiara Ferragni.

Fedez, compleanno in famiglia

È una foto come se ne trovano in qualsiasi album di famiglia. La mamma, il papà, i loro bambini e una piccola torta con le candeline accese. C’è tutta l’intimità e la semplicità dei ricordi più belli nello scatto di compleanno condiviso da Fedez sul proprio profilo Instagram. Oggi 15 ottobre il rapper compie 34 anni. I festeggiamenti sono iniziati allo scoccare della mezzanotte, quando Federico ha spento le candeline sulle torte dedicategli da moglie e figli.

La torta di Chiara contava tre candeline e la scritta “Tanti auguri amore mio”, il secondo dolce sul tavolo di candeline ne aveva quattro e la sua dedica diceva: “Tanti auguri papà”. Finalmente, Fedez ha la serenità che sperava e che gli auguriamo non sia più spezzata. Commosso, colui che all’anagrafe si chiama Federico Lucia, ha ringraziato pubblicamente la famiglia.

Sul proprio profilo Instagram, stamattina Fedez ha scritto: “E sono 34 anni… Grato alla mia famiglia per tutto l’amore che riesce a darmi ogni giorno. Grazie a tutti per gli auguri”. E di auguri, infatti, ne sono arrivati parecchi, anche da nomi particolarmente famosi. Annalisa, Francesca Fagnani (che ancora lo spera ospite a Belve), Gianni Sperti e Paola Iezzi solo per citarne alcuni.

La romantica dedica di Chiara Ferragni

Non potevano naturalmente mancare gli auguri social di Chiara Ferragni che, come da tradizione, ha festeggiato il marito anche sul proprio profilo Instagram. Con un romanticissimo carosello in cui dichiara l’amore per Fedez ripostando le foto più belle che li ritraggono assieme e in compagnia dei figli.

“Felice compleanno a mio marito – scrive l’influencer (in inglese per essere compresa nel mondo tutto) – La prima foto è la nostra foto che vedo più spesso, perché è quella che appare sul mio telefono quando mi chiami”. E si tratta di uno dei sensuali scatti dell’ormai storico servizio di Vanity Fair, il primo ufficiale per la coppia.

Seguono la prima foto in compagnia di un allora minuscolo Leone. Felici ricordi dalle vacanze al mare, un’elegantissima posa sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Venezia. Ancora, abbracci e abbracci a Leone e Vittoria e, per concludere, un delizioso ritratto di famiglia scattato il giorno del matrimonio della sorella Francesca.

“Grazie per aver creato una famiglia assieme a me, grazie per essere sempre dalla mia parte, nei momenti belli e in quelli brutti. Ti amo, buon compleanno” conclude la dolce mogliettina, lasciando così intendere che la tanto millantata crisi dei mesi passati non è altro che un ricordo ormai lontano. I Ferragnez sono tornati, più uniti e innamorati che mai.