“The Ferragnez 2”, Fedez parla della crisi: “Sono andato via di casa”

Chiara Ferragni e Fedez in crisi? Sì, lo sono stati. A sciogliere il nodo della questione, letteralmente infuriata dopo Sanremo 2023 – il primo dell’imprenditrice digitale da conduttrice – è stato lui nel corso del terzo episodio di The Ferragnez. La serie, in onda su Prime Video dal 18 maggio, parte dalla diagnosi di tumore al pancreas ricevuta all’improvviso e prosegue per i mesi successivi, arrivando anche a toccare il momento in cui la storia d’amore tra i due ha subito una prima battuta d’arresto.

Fedez e Chiara Ferragni in terapia, le parole sulla crisi

Non ne avevano mai parlato apertamente e, anzi, si sono sempre detti felici e più uniti che mai. È quindi questa la prima volta in cui affrontano il tema della crisi, in particolare Fedez, che approfitta della terapia di coppia per rivelare di non stare attraversando il periodo migliore del suo matrimonio. Alla domanda “come state?”, risponde così: “Bene, abbiamo litigato poco, sono andato via di casa una volta sola, abbiamo fatto la pace subito. Abbiamo affrontato anche dei momenti di crisi personale e di coppia”.

Parole che hanno fatto letteralmente infuriare Chiara Ferragni, intervenuta per chiedere espressamente di non usare la parola crisi: “Ti avevo già detto di non usare la parola crisi, ti avevo chiesto di non tirare neanche fuori l’argomento“. Lui non molla e replica: “Fai tu, mi sono già rotto i cogli**i. Mi dice ‘hai addirittura detto una parola che non dovevi dire’, mi sembra che dobbiamo parlare assolutamente di altro. A me va bene, non è un problema, però mi girano i cogli**i che mi dica che non posso usare certe parole”.

E poi spiega: “Volevo semplicemente dire che avevo fatto un gesto per te e tu in quel momento non lo avevi apprezzato e che abbiamo litigato per quello. Che cosa ca**o si capiva? E allora non parliamo di un ca**o, che cosa siamo qua a fare?”.

Il chiarimento e l’amore ritrovato

Crisi è una parola che proprio non piace a Chiara Ferragni. Rimasta sola con il terapeuta, prova a spiegare le sue ragioni tra le lacrime e ribadisce di aver chiesto a suo marito di non esprimersi in certi termini. Piange anche per la sua reazione, che ha ritenuto esagerata per il contesto, mentre lui cerca di spiegarle i motivi che l’avrebbero spinto a scegliere la terapia come momento per confidarsi: “Ma chi l’ha mai voluta toccare? Ti ho spiegato come l’avrei raccontato, ti ho detto proviamo, la tua risposta è stata “ti ho detto che non devi dire determinate parole”, ma chi sei? Sono molto aggressivo nei toni, a una aggressione rispondo con una aggressione, hai un tono del ca**o”.

Infine, prova a chiarirsi con lei, visibilmente scossa per il suo atteggiamento sempre sulla difensiva e poco propenso al dialogo: “A me spiace, è la litigata più brutta che abbiamo fatto nell’ultima settimana, non siamo in crisi io e te, non siamo mai stati più uniti di così“. Fedez è reduce da un periodo difficilissimo, di profonda depressione, seguito alle conseguenze psicologiche della diagnosi di tumore. È riuscito a riprendersi grazie al sostegno della famiglia e di Chiara Ferragni, che ha ringraziato personalmente per il supporto costante e per il suo amore.