Le condizioni di salute di Fedez sarebbero in lento miglioramento. Il rapper di Rozzano, arrivato al Fatebenefratelli di Milano in condizioni serie dopo due ulcere intestinali, potrebbe tornare a casa già nel pomeriggio del 6 ottobre. È quanto trapela dalle ultime indiscrezioni sul suo quadro clinico, positivo per due giorni di seguito, e grazie al quale l’artista potrebbe finalmente tornare a casa e riabbracciare i suoi figli. Chiara Ferragni è invece sempre al suo fianco, insieme ai genitori Franco e Tatiana, e non l’ha lasciato un momento da quando ha deciso di precipitarsi a Milano da Parigi, dove stava assistendo alle sfilate della Paris Fashion Week.

Quando sarà dimesso Fedez

Dalle mura del Fatebenefratelli di Milano, dove Fedez è ricoverato nel reparto solventi, filtra cauto ottimismo. L’artista è stato sotto controllo costante per giorni e, dopo le due operazioni che si sono rese necessarie per fermare l’emorragia, sembra che i valori dell’emocromo si siano stabilizzati finalmente su intervalli normali. Alla luce di questi esiti positivi, il team di Chirurgia d’urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa starebbe valutando le dimissioni, da firmare già per il pomeriggio del 6 ottobre.

Fedez avrebbe inoltre trascorso delle giornate abbastanza tranquille, dopo la paura iniziale e la ricaduta, ma i giorni che sono seguiti sono stati incoraggianti. Lo ha rivelato anche Chiara Ferragni, che in questi giorni gli è stata sempre vicina, rispondendo alle domande insistenti dei giornalisti ai quali ha replicato con un laconico “sta meglio”. I primi a parlare erano invece stati i suoi genitori – Franco e Tatiana – che avevano fatto trapelare cauta speranza sulle sue condizioni. In questi giorni, Federico Lucia ha ricevuto anche la visita di Leone, suo figlio, che lo ha raggiunto in ospedale accompagnato dalla mamma.

L’incognita X Factor

Lo abbiamo visto sorridere e divertirsi nelle registrazioni di X Factor ma, stando alle ultime informazioni, sembra impossibile che possa partecipare ai Live. La prima puntata è infatti prevista per il 26 ottobre ed è difficile ipotizzare che possa essersi ripreso completamente. Il chirurgo che l’aveva operato per la rimozione del tumore al pancreas aveva infatti parlato di 6 settimane per il recupero totale, un tempo molto diverso da quello che manca per la prima delle puntate in diretta.

Si pensa quindi a un suo possibile sostituto, che chiaramente non è ancora stato individuato. Il suo stop non era infatti previsto poiché il rapper è stato operato d’urgenza e, quindi, la produzione è stata colta alla sprovvista. Si starebbe però valutando una figura affine a quella di Fedez e, tra i nomi che sono stati fatti, c’è anche quello di J-Ax, sebbene si sia già affrettato a smentire. I due sono infatti tornati amici dopo un lungo periodo trascorso divisi: la malattia li aveva infatti fatti riavvicinare e sono tornati a condividere il palco per la prima edizione di Love Mi, il primo concerto dell’artista di Rozzano dopo l’intervento all’addome.

Si attende ora la decisione di X Factor che, probabilmente, non ha altra scelta. È infatti difficile che Fedez possa riprendere il suo posto al banco – al fianco di Dargen D’Amico, Ambra e Morgan – e, quindi, sarà qualcun altro che porterà la sua squadra ai Live.