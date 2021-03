Elisabetta Gregoraci denunciata dal presunto ex Mino Magli

editato in: da

Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: Flavio Briatore, la carriera e la fama su Instagram

Mino Magli, presunto ex di Elisabetta Gregoraci, rivela di aver denunciato la showgirl. L’imprenditore, ospite di Live – Non è la D’Urso, aveva parlato del legame con l’ex moglie di Flavio Briatore, raccontando di aver vissuto con lei una love story. Non solo: Magli aveva rivelato di essere stata lasciata dalla modella a causa di un contratto con Briatore, sposato nel giugno del 2008.

Dopo essere uscita dalla Casa del GF Vip, ospite del salotto di Alfonso Signorini, Elisabetta aveva replicato alle dichiarazioni di Magli. “Ho avuto problemi con lui vent’anni fa, era amico della mia famiglia – aveva rivelato -. Frequentava la mia casa, andava a pesca con mio padre, ma ha fatto una cosa veramente schifosa. Quando mia madre stava male lui veniva sotto casa, portava le pizze, e poi chiamava i fotografi per fare le foto e avere soldi in cambio. Pur di guadagnare due euro ha fatto qualsiasi cosa”.

Intervistato dal settimanale Oggi, Mino Magli ha annunciato di voler ricorrere alle vie legali contro la Gregoraci. “Ho dato mandato al mio avvocato di denunciare la Gregoraci per avere detto sul mio conto parole false e calunniose – ha svelato -. Ha affermato che mi facevo pagare dai paparazzi per farmi fotografare con lei. Mi ha dipinto come un cialtrone e un bugiardo. Non chiedo soldi. Voglio che il tribunale mi restituisca l’onore e che lei mi chieda scusa”.

Durante la partecipazione di Elisabetta al GF Vip si era parlato più volte dell’esistenza di un contratto con Flavio Briatore sia prima che dopo il divorzio. Una circostanza smentita dalla showgirl che è sempre rimasta in ottimi rapporti con l’ex marito per il bene del figlio Nathan Falco. “Non c’è nessun contratto che dice che io non mi possa rifare una vita – aveva confidato ad Alfonso Signorini nel corso di una diretta del GF Vip -. Questa è una cosa falsa. L’unica cosa che c’è, posso parlarne tranquillamente, è che nel momento in cui io e Flavio ci rifacciamo una vita con un’altra persona, non dobbiamo subito presentare questa persona a nostro figlio Nathan. Solo questo”.