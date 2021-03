Tommaso Zorzi devolve tutto il montepremi del GF Vip in beneficenza

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: il cast

Tommaso Zorzi è uno dei personaggi televisivi più amati del momento: si è fatto conoscere all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, mostrando al contempo la sua forza e le sue fragilità senza alcuna vergogna, e ora è approdato all’Isola dei Famosi 2021. Oggi lo apprezziamo ancora di più, per il bellissimo gesto che ha deciso di compiere con il denaro vinto nel reality show.

L’influencer, che durante i 5 mesi e mezzo di permanenza a Cinecittà si è rivelato essere la vera anima del GF Vip, è arrivato facilmente in finale e ha saputo conquistare il pubblico – e con esso la vittoria. Il montepremi finale di 100mila euro è dunque andato nelle sue mani, dopo aver sbaragliato la concorrenza di Andrea Zelletta, Dayane Mello, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Come da regolamento, metà di quella cifra avrebbe dovuto essere devoluta in beneficenza ad un ente a scelta del vincitore.

Tuttavia, Tommaso Zorzi ha voluto donare l’intero montepremi ad una delle cause che più sostiene negli ultimi anni, compiendo un’azione davvero molto generosa. L’ex gieffino ha scelto di devolvere i 100mila euro alle RSA, che in questo momento stanno affrontando una situazione veramente difficile. “Sono rimasto senza nonni, mi renderebbe molto fiero poter essere nipote per altri nonni” – ha rivelato in un’intervista a Vanity Fair, giustificando così il suo desiderio di fare un bel gesto nei confronti dei tanti anziani rimasti soli, che non possono contare sulla presenza delle loro famiglie in tempo di Covid.

D’altronde, Tommaso ha già ottenuto la sua vittoria personale: oltre ad aver compiuto un percorso fantastico all’interno della Casa più spiata d’Italia, sta finalmente coronando i suoi sogni televisivi. Proprio a lui, memore dei divertentissimi siparietti del Late Show al GF Vip, Mediaset ha deciso di affidare la conduzione online di Isola Off, un innovativo progetto dedicato ad un altro reality show appena partito.

E, a questo proposito, a causa di una sfortunata coincidenza Zorzi si è ritrovato tra le mani un ruolo del tutto inaspettato proprio all’Isola dei Famosi 2021. Elettra Lamborghini avrebbe infatti dovuto essere opinionista in studio assieme a Iva Zanicchi, ma a pochissimi giorni dall’esordio dello show ha scoperto di aver contratto il Covid. Per il momento ha dunque dovuto rinunciare alla trasmissione, ed è stata sostituita proprio da Tommaso Zorzi: “Non mi sono sentito di lasciare un buco dopo la situazione di Elettra” – ha ammesso l’influencer. Il suo esordio all’Isola è stato fantastico, ed è già acclamato da tutti i suoi fan.