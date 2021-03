GF Vip, le pagelle della finale: Tommaso Zorzi è la vera anima del reality

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Si conclude così un’infinita edizione del Grande Fratello Vip, che quest’anno è durata ben 5 mesi e mezzo – un vero record per la tv italiana. Alfonso Signorini, al timone di uno show che ha saputo rinnovarsi di giorno in giorno, senza stancare mai, si è rivelato la scelta perfetta per questa eterna saga televisiva che sembrava non dover mai giungere al termine. I cinque finalisti non hanno trattenuto la loro emozione, regalandoci tante sorprese e qualche colpo di scena durante la puntata finale del GF Vip.

Ecco le pagelle della finale del GF Vip, andata in onda lunedì 1° marzo 2021.

ANDREA ZELLETTA – È stato il primo a dover rinunciare al sogno della vittoria, con il televoto flash contro Tommaso Zorzi. La sua intera permanenza all’interno della Casa del GF Vip non è certo passata inosservata, sebbene nelle prime settimane Andrea Zelletta abbia cercato di non farsi notare troppo – tanto da guadagnarsi l’appellativo di “comodino”. Pian piano, tuttavia, si è sciolto e ha iniziato a mostrare il suo vero volto, rivelandosi un amico leale e un uomo dotato di una forte autoironia. La sua storia d’amore con Natalia Paragoni, seppure messa in discussione a causa di alcune indiscrezioni che l’aveva colpita alcuni mesi fa, è sopravvissuta a questa difficile prova. Mai Andrea si è allontanato dal suo proposito di rimanere fedele alla sua ragazza. E alla fine, si è rivelato essere uno dei veri capisaldi di questa edizione del GF Vip. VOTO: 8

DAYANE MELLO – Controversa e ricca di contraddizioni, Dayane è stata senza alcun dubbio una delle protagoniste del GF Vip. La storia d’amicizia (o d’amore?) nata all’interno della Casa con Rosalinda Cannavò ha lasciato più di qualcuno con l’amaro in bocca, proprio a causa del comportamento della modella brasiliana. Tuttavia, alla fine le due donne sono riuscite a trovare un punto d’incontro. Nelle scorse settimane aveva fatto discutere la decisione di Dayane di proseguire il reality show dopo l’improvvisa morte di suo fratello, ma ancor di più hanno sorpreso le sue affermazioni sull’amore provato per Rosalinda, che avevano dato vita ad uno scontro con Tommaso Zorzi. Eliminata nel corso della finale, la Mello ci ha regalato una grande emozione quando ha finalmente riabbracciato sua figlia: “Non ci lasciamo mai più”. VOTO: 6

STEFANIA ORLANDO – Ben determinata ad arrivare in finale, la Orlando ha sempre mostrato di essere una donna dalla volontà di ferro e dalle idee ben chiare. Da alcuni accusata di essere stratega, da altri invece di agire troppo d’istinto: impossibile capire davvero cosa si celi dietro il suo sorriso enigmatico. Di certo, Stefania si è rivelata molto importante nell’equilibrio dei giochi, fedele compagna accanto a Tommaso Zorzi e pronta a schierarsi apertamente senza alcun filtro. È stata una delle concorrenti ideali del GF Vip, e anche per questo è arrivata in finale. VOTO: 7,5

PIERPAOLO PRETELLI – Emerso nel reality show più per le sue storie d’amore che per la sua vera personalità, Pierpaolo ha dapprima suscitato grande tenerezza nel pubblico con i suoi sentimenti (non ricambiati) per Elisabetta Gregoraci, quindi si è lasciato alle spalle questa delusione e si è tuffato a capofitto in una love story con Giulia Salemi. Solo fuori dalla Casa potremo scoprire se questa relazione è destinata a durare o se si è trattato solo di un fuoco di paglia, quel che è certo è che Pretelli ha saputo regalarci grandi emozioni. Ora per lui inizia una nuova avventura: oltre al flirt con la Salemi, presto diventerà zio – suo fratello Giulio gli ha annunciato in diretta la lieta novella. VOTO: 7

TOMMASO ZORZI – Vincitore indiscusso di questa edizione del GF Vip, è stato sin da subito l’anima del reality. Genuino, divertente, acuto e a tratti cinico, in grado di mostrare le sue fragilità e di risollevarsi subito dopo: tutto ha contribuito a far innamorare il pubblico di lui. Nonostante la giovane età e la poca esperienza televisiva, Tommaso non ha avuto alcuna difficoltà ad entrare nei nostri cuori, sin dalla nascita della sua tenera amicizia con Francesco Oppini. La sua è stata una vittoria meritatissima, e già si vocifera di qualche progetto futuro che lo attende in tv. VOTO: 9

ALFONSO SIGNORINI – È stato al timone di un’edizione da record, e seppur con qualche piccola defaillance ha saputo tenere le redini dello show con maestria e talento. Signorini aveva annunciato sin dall’inizio un reality show ricco di sorprese e colpi di scena, ma era impossibile immaginarsi un risultato del genere. Ha orchestrato tutto alla perfezione, sia in studio che durante i collegamenti con i suoi “vipponi”, con tanta ironia e un tocco di spietato cinismo che ha portato a galla i complessi sentimenti sviluppati dai concorrenti all’interno della Casa. VOTO: 8,5