Fonte: IPA Tommaso Zorzi

Simpatico, carismatico e con tanta voglia di dire ciò che pensa senza peli sulla lingua: Tommaso Zorzi è un influencer seguitissimo che ha imparato a farsi amare dai suoi fan prima sui social, poi all’interno della casa del GF Vip nel 2021. Una personalità forte, che non ha paura di dimostrarsi fragile senza però limitarsi nel dare la propria opinione, che questa piaccia o meno. Mai spaventato dalle critiche, l’unica sua preoccupazione sembra sempre essere stata la paura della solitudine, cosa che ha spesso raccontato all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo la sua bellissima storia d’amore con Tommaso Stanzani e i rumors estivi che lo vedevano passare le vacanze in compagnia, ora i fan di Tommaso si chiedono se sia tornato ad innamorarsi.

Un nuovo amore per Tommaso Zorzi?

Le ultime notizie sulla vita sentimentale di Tommaso Zorzi risalgono all’estate del 2023. Dopo la fine della relazione con l’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani, l’influencer era stato paparazzato con Andrea Incontri, direttore creativo di Benetton. Zorzi non aveva mai confermato i rumors che lo vedevano impegnato con il bel 52enne, ma i suoi fan continuano a chiedersi se l’ex volto di Drag Race Italia sia finalmente riuscito a trovare la sua dolce metà. A rispondere è proprio Tommaso, che ha incontrato il fotografo e videomaker Alan Fiordelmondo e ha deciso di chiarire tutti i dubbi sulla sua vita sentimentale.

“L’amore non c’è, non è pervenuto. Come mai? Non so che karma ho ma evidentemente non è il mio momento. Usare una app di incontri? Vorrei qualcosa in più di una sco*ata, una storia, perché non mi aggiunge nulla sennò.” Nessun amore all’orizzonte, quindi, per Tommaso Zorzi, che ha deciso di aspettare la persona giusta per vivere una relazione importante, che gli faccia battere il cuore. Un tipo di storia che l’influencer ha sempre ricercato e che, dopo la cotta per il suo ex coinquilino della casa di Cinecittà Francesco Oppini, aveva trovato in Tommaso Stanzani.

Fonte: IPA

Una storia d’amore che, a differenza di tutto quello che è stato raccontato, è finita lasciando tra i due un enorme sentimento d’affetto. “Con Zorzi non c’è mai stato un distacco totale. Penso che l’amicizia, anche quando finisce una storia, possa rimanere. In un certo senso lo amo ancora, ma è una forma di amore diverso. Credo che questa cosa valga anche per lui. Per me rimarrà sempre una persona importante e non voglio perderla. Poi è ovvio che le cose finiscono.” Aveva raccontato proprio Stanzani mesi dopo la fine della loro storia.

I prossimi progetti di Tommaso Zorzi

Senza storie d’amore per la testa, Tommaso Zorzi sembra volersi dedicare totalmente ai suoi progetti lavorativi che pare lo riporteranno presto sul piccolo schermo. Dopo aver lasciato Drag Race Italia volontariamente, lo abbiamo visto dalla parte dei Millenials insieme ad Aurora Leone dei The Jackal, Alvise Rigo e Giulia Salemi in Boomerissima, il programma di Alessia Marcuzzi. Ma Zorzi ha raccontato ad Alan Fiordelmondo che presto potremo vederlo in un progetto tutto nuovo.

“Sto girando, uscirò l’anno nuovo tutte le sere. È top secret, però non ne potrete più!” ha raccontato Zorzi. Non ci resta quindi che aspettare e continuare a seguire Tommaso per scoprire ulteriori dettagli di questo suo nuovo programma.