Chi è Andrea Incontri: il nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi ha 52 anni

Fonte: IPA Chi è il nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi: 24 anni di differenza tra loro

Tommaso Zorzi è stato paparazzato con il suo nuovo fidanzato, Andrea Incontri. Notevole la differenza d’età tra i due, considerando come il primo abbia appena 28 anni e il secondo ben 52, ma l’amore non ha età, si dice.

Accantonata la storia con Tommaso Stanzani, ecco il celebre volto, ex GF VIP, tra le altre cose, beccato dai fotografi in Puglia. Il settimanale Chi li ha seguiti fino al ritorno a Milano, testimoniando il profondo sentimento.

Nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi

Breve vacanza pugliese per Tommaso Zorzi e il suo nuovo fidanzato, Andrea Incontri. Una relazione ancora nelle prime fasi ma i due, intenti a conoscersi, sembrano particolarmente uniti. Un amore nato pochi mesi dopo l’addio con il ballerino Tommaso Stanzani.

Una breve pausa prima di far ritorno a Milano, ai rispettivi impegni. Non si conoscono ancora i progetti per i prossimi mesi di Zorzi, che di certo non farà ritorno a Drag Race Italia, sostituito da Paola Iezzi. Nel frattempo di certo si gode questa nuova relazione, sbocciata agli inizi dell’estate.

Il settimanale di Alfonso Signorini li ha beccati a Linate, ancora in tenuta da mare, di ritorno dalla Puglia. I due si sono diretti in taxi a casa di Tommaso, per poi prepararsi e recarsi presso Casa Cipriani, in centro a Milano. Trattandosi di una relazione agli albori, i due tentano ancora di tenerla quanto più possibile privata. Per questo motivo all’ingresso sono entrati separatamente. I paparazzi, però, li avevano seguiti per tutto il tragitto, avvistandoli insieme a bordo di una Vespa. All’uscita, poi, forse resisi conto della presenza dei fotografi, hanno evitato qualsiasi tentativo di strategia, uscendo fianco a fianco e lasciandosi immortalare.

Chi è Andrea Incontri

Come detto, la differenza d’età tra Tommaso Zorzi e Andrea Incontri è notevole. Il primo ha 28 anni e il secondo 52. Ben 24 anni tra i due, ma soprattutto intercorrono appena 7 anni tra il suo nuovo compagno e suo padre Lorenzo, che ha spento 59 candeline lo scorso febbraio.

Proviamo però a capire chi sia Andrea Incontri, che è al suo fianco da circa un mese, stando al settimanale Chi. Nato a Mantova nel 1971, vanta una lunga carriera nel mondo della moda, dove ha messo in atto la sua passione per il design, avendo studiato architettura. Mentre il suo giovane fidanzato è ancora alla ricerca del suo preciso posto nel mondo dellos spettacolo, Incontri è dal 2022 direttore artistico di Benetton.

Di lui sappiamo che si è laureato presso il Politecnico di Milano, esordendo nel suo campo nel 2010 con il concorso Who’s on next? Man. Da qui è uscito vincitore nella categoria accessori. Ha così dato il via al proprio marchio, omonimo, messo in pausa quando è stato voluto dalla casa di moda Tod’s, in qualità di direttore della moda uomo. Un impegno durato dal 2014 al 2019.

Una differenza enorme rispetto alla storia con l’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani. Un amore che ha però evidenziato come l’età sia davvero soltanto un numero per Zorzi. In quel caso, infatti, era lui il più maturo della coppia, considerando come l’altro avesse appena 18 anni e il presentatore lo abbia addirittura aiutato a prepararsi per superare l’esame di maturità.