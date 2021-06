Tommaso Stanzani si diploma, Zorzi: “Bravissimo, amore mio”

editato in: da

“Bravissimo, amore mio”. Zorzi commenta così il diploma di Tommaso Stanzani, ballerino di Amici. L’opinionista dell’Isola dei Famosi e l’artista si sono avvicinati molto nelle ultime settimane e il loro legame, tenuto segreto, è stato svelato con una serie di indizi.

Terminata l’avventura nella trasmissione di Maria De Filippi, Stanzani ha affrontato la maturità. Un traguardo importante per il ballerino che ha condiviso su Instagram un post in cui festeggia insieme ai genitori, fra risate e uno spumante stappato. “Devo essere onesto ritornare tra i banchi di scuola dopo diversi mesi non è stato per niente facile – ha scritto su Instagram -. Ero appena uscito da ‘Amici’ e neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo ero di nuovo al mio banco con tre interrogazioni al giorno. Non è stato facile recuperare tutto – ha aggiunto -, ma per fortuna i miei genitori hanno insistito e con l’aiuto di qualche prof sono riuscito ad arrivare qui. Finalmente ho concluso un percorso iniziato 5 anni fa e riguardando indietro posso dire di essere finalmente MATURO”.

Zorzi purtroppo non ha potuto festeggiare con Tommaso Stanzani. L’influencer infatti si trova in vacanza con la sorella e la madre in Piemonte, ma non ha dimenticato di complimentarsi con il ballerino. “Bravissimo, amore mio”, il dolce commento apparso sotto il post dell’artista che da qualche tempo è legato a Zorzi.

I due si sono conosciuti dopo l’esperienza di Tommaso ad Amici e un’intervista del ballerino a Verissimo. A fare il primo passo Zorzi, che aveva pubblicato alcuni commenti su Instagram, mostrando il suo apprezzamento nei confronti del ballerino. Poi gli incontri segreti a Milano e infine i messaggi sui social che non sono sfuggiti ai fan.

Mentre Zorzi, reduce da una lunga stagione televisiva – dal GF Vip a l’Isola dei Famosi sino a Il Punto Z – si è concesso una pausa dal lavoro, Tommaso Stanzani è pronto a spiccare il volo sul piccolo schermo. Il ballerino di Amici infatti è stato scelto per fare parte del cast artistico di Battiti Live 2021. Lo show, in onda su Italia Uno e condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, coinvolgerà 80 cantanti in sedici città pugliesi. Stanzani salirà sul palco con grandi artisti, da Fedez e Orietta Berti a Nina Zilli, Mahmood, Rocco Hunt, Loredana Bertè e Bob Sinclair.