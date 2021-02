Oggi è un altro giorno, Maurizio Costanzo racconta il suo amore per la De Filippi

editato in: da

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, 25 anni di matrimonio: la loro love story

La nuova puntata di Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano di Rai1, ci ha regalato grandissime emozioni: Serena Bortone ha infatti avuto molti ospiti nel suo studio, tra cui Maurizio Costanzo. Il giornalista, in collegamento video da casa, ha avuto la possibilità di raccontarsi, lasciandosi andare a qualche aneddoto sulla sua sfera più intima.

Storico personaggio televisivo, il suo nome ha fatto la storia del giornalismo italiano. Maurizio Costanzo ha avuto l’occasione di intervistare moltissime personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica, sempre cavalcando l’onda sui vari temi d’attualità. La Bortone ha voluto ripercorrere la sua lunga e prolifica carriera, ricordando il suo enorme impegno professionale. “Non ho hobby, ho sempre solo e soltanto lavorato e sono felice, perché questo mi ha tenuto compagnia” – ha ammesso il conduttore – “E poi c’è un insegnamento di Piero Angela: ‘Mi raccomando, mai sedersi in poltrona ma tenere sempre il cervello in allenamento, così l’Alzheimer non arriva’”.

Tuttavia, nel corso della sua intensa attività giornalistica, Costanzo ha dovuto affrontare momenti particolarmente difficili. Uno di questi è l’attentato che ha subito nel 1993, esattamente un anno dopo la tragedia in cui perse la vita il suo amico Giovanni Falcone: “La vita è fatta di guardie e ladri, se stai dalla parte delle guardie, i ladri un giorno cercheranno di menarti” – ha riassunto semplicemente Maurizio. In quell’occasione, con lui c’era anche la sua compagna Maria De Filippi. Entrambi sono usciti illesi dall’attentato, seppur profondamente scossi.

“Quel giorno, Maria fece a suo padre una promessa: non sarebbe più tornata in auto con me. E non lo ha mai più fatto” – ha raccontato il giornalista, spiegando con questo curioso aneddoto come lui e la De Filippi abbiano sempre preferito organizzarsi in maniera diversa, pur di non affrontare più la questione. Proprio sulla donna che da tanti anni ha al suo fianco, Maurizio Costanzo ha poi rivelato qualche dettaglio in più. Come il momento in cui ha scoperto che lei avrebbe avuto una carriera sfavillante: “Quando ho visto il primo numero di Amici, c’era una tale sapienza naturale in quello che faceva che mi resi conto che era un talento, che sarebbe andata avanti”.

In effetti, Maria De Filippi è oggi una delle conduttrici più apprezzate di Canale 5 ed è autrice di molte trasmissioni di successo. Ma è anche la donna che ha fatto letteralmente capitolare Costanzo: “Quando l’ho vista, ho capito che avrei voluto invecchiare con lei. Venivo da tre matrimoni, quindi avevo una certa esperienza nel ramo”. Tirando un po’ le fila di tutto ciò che ha avuto fino ad oggi, il giornalista ha infine rivelato: “Ho avuto una vita fortunata, mi auguro che non ‘sdirazzi’ alla fine. Ho 3 figli e 4 nipoti, amo molto vederli. Ciò che mi rende più felice è svegliarmi la mattina, perché a una certa età è una conquista. E la seconda cosa è che ci diamo il buongiorno con Maria“.