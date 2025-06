Maria De Filippi e il dolore per la morte di Maurizio Costanzo: la passione che l’ha aiutata a guarire

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Maria De Filippi continua ad affrontare ed elaborare la morte di Maurizio Costanzo, il grande amore della sua vita, e lo fa anche grazie alla sua grande passione per i cavalli.

La conduttrice infatti è stata immortalata dal settimanale Gente lontano dagli studi televisivi, in un maneggio poco fuori Roma. Dopo la scomparsa del grande giornalista, Maria De Filippi ha deciso di acquistare un cavallo per combattere la sofferenza e il vuoto causati dalla perdita del marito.

L’amore di Maria De Filippi per il suo cavallo (contro la tristezza)

Nelle immagini pubblicate da Gente, Maria De Filippi si concede una lunga passeggiata con il suo cavallo: Oversea. Un esemplare acquistato dopo la morte di Maurizio Costanzo per combattere la tristezza e coltivare una grande passione della presentatrice.

Oversea infatti, si legge: “L’ha aiutata a superare il grande vuoto lasciato dalla morte del marito”. Proprio per questo spesso la presentatrice raggiunge il maneggio la mattina – proprio in quelle ore che prima dedicava a Costanzo – coccolando il suo cavallo, dandogli da mangiare e salendo in sella.

Per la presentatrice sono momenti preziosi, lontano dalla tv e dal suo lavoro, che resta ancora un elemento importate. Anche quest’estate, Maria De Filippi si concederà pochissime settimane di vacanza.

Trascorrerà infatti i mesi estivi a registrare le nuove puntate di Tu Sì Que Vales (dove dovrebbe esserci anche Paolo Bonolis), mentre sarebbero già iniziate le audizioni per creare il nuovo cast di Amici.

Il grande amore di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Un amore, quello fra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, nato nel 1989 da un colpo di fulmine durante un convegno a Venezia. All’epoca lei era un giovane avvocato, mentre lui un giornalista e conduttore affermato.

Nel 1995 sarebbero poi arrivate le nozze, seguite, nel 2002, dall’adozione di Gabriele, diventato figlio della coppia. Poi la malattia del conduttore e la sua scomparsa, a 84 anni, nel febbraio del 2023.

Dopo la scomparsa del giornalista, Maria De Filippi si è chiusa nel silenzio per quasi un anno. Ha scelto di parlare per la prima volta del loro amore (e del dolore per la morte di Costanzo) nel corso di uno speciale dedicato al Maurizio Costanzo Show in cui ha invitato amici e colleghi del conduttore.

Una serata speciale, condotta da Fabio Fazio, con ospiti come Fiorello, Rita Dalla Chiesa, Paolo Bonolis, Enrico Mentana e Christian De Sica.

“In questo anno in tanti mi hanno chiesto di parlare di lui, tanti giornalisti hanno richiesto interviste, sia della carta stampata che della televisione – aveva detto la presentatrice -. Non ho mai voluto farlo non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti ma perché ho sempre avuto paura, e ce l’ho anche adesso un pochettino, che con le parole si banalizzi sia l’amore che il dolore. Le mie parole, non quelle di tutti, perché so di non essere tanto brava a raccontare le mie cose, quelle degli altri ho imparato, ma con le mie non ancora”.

La presentatrice aveva poi affermato di voler parlare al presente del marito, perché certa di averlo sempre al suo fianco. A testimonianza di un amore capace di superare il tempo e la morte.