Fonte: IPA Gerry Scotti

Per Gerry Scotti la pensione è lontana. Il conduttore continua a essere uno dei volti più amati della televisione italiana, apprezzato per garbo e simpatia tanto dagli spettatori quanto dai dirigenti. Anche nel 2025, Scotti farà parte della squadra Mediaset, ma con alcune rilevanti novità nel palinsesto. Il presentatore lascia il tavolo della giuria di Tu Si Que Vales, a favore di nuovi progetti. E al suo posto potrebbe arrivare un altro grande nome del piccolo schermo.

Gerry Scotti, i nuovi progetti a Mediaset

Con un comunicato diffuso alla stampa, la dirigenza Mediaset ha confermato la presenza di Gerry Scotti nel team dell’emittente. A dir poco entusiasta è il tono dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, che al presentatore ha riservato un affettuoso messaggio: “Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente. Insieme continueremo a fare grandi cose e nuovi prodotti. Grazie per tutto il tuo lavoro, sei un vero pilastro della nostra televisione, della nostra Mediaset”.

Il suo contratto non è stato soltanto confermato e prolungato, ma a Gerry Scotti viene adesso concesso l’onore (e l’onere) di lavorare a format inediti. Mediaset, si legge nella nota ufficiale, “non solo conferma la sua centralità nell’offerta di Canale 5, ma gli affida un ruolo nello sviluppo e nella realizzazione di nuovi e importanti progetti editoriali”.

Nonostante l’energia che da sempre lo contraddistingue, Scotti non può però far tutto. A qualcosa bisogna pur rinunciare. Così, per dedicarsi alle novità, il presentatore di programmi cult come Passa Parola e Chi vuol essere milionario?, lascia il posto in giuria nel divertente talent show Tu Si Que Vales. Una scelta, assicura Mediaset, arrivata “in accordo con Fascino”, la società di produzione di proprietà di Maria De Filippi.

Paolo Bonolis arriva a Tu Si Que Vales?

In questi anni, accanto a Queen Mary, alla frizzante Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, Gerry Scotti ha regalato al pubblico momenti indimenticabili, assestandosi come pilastro di Tu Si Que Vales. Rimpiazzarlo non sarà semplice, e pare che Mediaset stia già pensando a qualcuno all’altezza dell’arduo compito. Per sostituire un numero uno, ci vuole un campione di altrettanto calibro.

Il candidato papabile, anzi quasi certo, è Paolo Bonolis. A fare il suo nome è l’esperto di gossip e spettacolo Giuseppe Candela su Dagospia. Pochi giorni dopo, fonti vicine al programma confermano la notizia a una nota testata giornalistica. E con l’arrivo del mattatore di Ciao Darwin e Avanti un altro, il talent potrebbe cambiare volto. Sembra che i casting dei concorrenti di Tu Si Que Vales stiano modificandosi per adattarsi all’estro e all’imprevedibilità di Bonolis. Con il suo arrivo, via libera a talenti eccentrici, fuori dagli schermi, finanche surreali o provocatori. Insomma, Bonolis non è di certo un personaggio che entra dalla porta sul retro, se arriva lui, su di lui tutto deve plasmarsi.

Le notizie ufficiali arriveranno nelle prossime settimane, ma quel che è già certo è che Mediaset ha intenzione di dare del filo da torcere alla Rai e al successo del sabato sera di Milly Carlucci con il suo ormai storico Ballando con le Stelle.