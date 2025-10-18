Tu Sì Que Vales, le anticipazioni del 18 ottobre: Bonolis si commuove e Maria De Filippi lo consola

È tutto pronto per un nuovo appuntamento con Tu Sì Que Vales, in onda come sempre in prima serata su Canale 5. Un sabato sera dedicato ai talenti tra brivido, risate e performance capaci di stupire Maria De Filippi e la sua squadra di incorreggibili giudici. Artisti provenienti da ogni parte del mondo portano le proprie esibizioni sull’ambito palco del talent show, strappando una risata e, talvolta, qualche lacrima in una formula vincente che appassiona ogni sabato milioni di telespettatori. Ma cosa vedremo il 18 ottobre?

Le anticipazioni di sabato 18 ottobre

Cuore pulsante del programma è il tavolo dei giudici, guidato da Maria De Filippi: Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e la super new entry Paolo Bonolis, con la “capitana” della giuria popolare Sabrina Ferilli. Siparietti divertenti, battute al vetriolo e momenti di vera tenerezza sono gli ingredienti di una nuova puntata pronta a stupire il pubblico, tenendolo incollato al piccolo schermo.

Ma cosa succederà esattamente nella puntata di stasera? Le anticipazioni rivelano una passerella di talenti più variegata che mai, con nuovi incredibili performer di tutte le età e pronti a mettersi in gioco in tutte le discipline, dalle prove di forza ai numeri acrobatici più delicati, dai numeri di magia fino ai sempre apprezzati cantanti. I commenti della padrona di casa e dei giudici promettono bene: “Sei fantastico, un papà fantastico“, esclama Maria. “Trasmetti amore e passione, oltre al tuo talento”, fa eco Rudy Zerbi. Qualcuno riesce a colpire anche Paolo Bonolis: “Una bella coreografia d’amore“, dice, visibilmente commosso e con la De Filippi pronta a consolarlo con una carezza e un bacio.

Qualche ora tra emozioni e allegria, in attesa dell’ultimo momento decisivo: quello del giudizio finale, espresso dai giudici tenendo conto anche del parere del pubblico.

Quando e dove vedere Tu Sì Que Vales

Tu Sì Que Vales si riconferma uno dei programmi di maggior successo di Mediaset, decisa a offrire al pubblico momenti piacevoli, ma anche la giusta alternativa all’altro grande titolo del palinsesto autunnale. Parliamo ovviamente di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci su Rai 1, col quale la sfida degli ascolti è sempre aperta (finora vinta da Maria De Filippi e dalla sua inossidabile squadra).

La quarta puntata di Tù Sì Que Vales va in onda sabato 18 ottobre in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:20, dopo la messa in onda de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Come sempre, a condurre il programma è il collaudato trio composto da Giulia Stabile, ballerina e vincitrice di Amici 20, Alessio Sakara, lottatore di MMA, e Martin Castrogiovanni, ex rugbista.

E non dimentichiamo la presenza del piccolo birbante dello show, l’instancabile Giovannino (sotto la cui maschera si cela Giovanni Iovino) che a ogni puntata non perde occasione di perseguire il suo obiettivo: mettere a punto scherzi e siparietti che spesso diventano virali sui social. L’omino dal mantello rosso e il trucco blu irromperà, come sempre, per prendersi gioco dei giudici e in particolare della sua “favorita”, l’ormai rassegnata Sabrina Ferilli.