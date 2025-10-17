La Ruota della Fortuna, la campionessa Sara sotto accusa. Gerry l’ha aiutata? Esplode il caso

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui a La Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna continua ad essere uno dei programmi più seguiti su Canale 5 e anche uno dei più commentati sui social. Ma tra un indovinello e l’altro non mancano le polemiche. Su X è finita sotto accusa l’ultima campionessa, la giovanissima Sara Russo. Secondo alcuni spettatori la ragazza sarebbe stata avvantaggiata da Gerry Scotti nella manche veloce, a discapito degli altri due concorrenti.

La Ruota della Fortuna, il presunto errore della campionessa Sara

Temperature in calo e aria più fresca: questa la frase da indovinare durante la manche veloce de La Ruota della Fortuna. La campionessa Sara Russo ha pronunciato la frase con un pizzico di incertezza, come notato da più di qualche telespettatore.

“La campionessa ha detto “fredda” e un attimo dopo si è corretta dicendo “fresca”, dando dunque la soluzione esatta (e “corretta” in corso d’opera)”, ha fatto notare un utente su X, che ha ricevuto subito il sostegno di altri spettatori. “La Campionessa ha detto “fredda” e poi si è corretta in “fresca”, comunque…”, ha assicurato qualcun altro.

E poi ancora: “Esatto, andava invalidata la risposta“. E c’è anche chi ha puntato il dito contro il conduttore: “Subito Gerry a difenderla”. Qualcuno ha addirittura avanzato l’ipotesi di un ricorso da parte degli altri concorrenti.

Dunque, Sara è stata davvero avvantaggiata? Non proprio. Come segnalato da altri fan più attenti del programma, la concorrente ha detto “fre-sca”: non si è corretta in corsa, si è solo fermata dopo “fre” e poi ha continuato con “sca”.

Non ci sarebbero insomma favoritismi o altro. Solo un pizzico di esitazione, assolutamente normale. Come ripetuto più volte da Gerry Scotti, giocare da casa è sempre più facile. In studio non mancano ansie e tensioni, che possono mettere a dura prova anche i più talentuosi. Senza dimenticare l’età di Sara, davvero molto giovane e alla sua prima esperienza televisiva.

La Ruota della Fortuna, chi è la campionessa Sara Russo

Sara Russo de La Ruota della Fortuna ha 19 anni e viene da Mugnano di Napoli, comune da oltre 35 mila abitanti situato a nord-ovest del capoluogo partenopeo. La giovane è attualmente iscritta all’Università: sta infatti studiando Matematica presso la Federico II di Napoli. Sara è già al secondo anno del corso di laurea: da grande sogna di diventare docente di matematica, ma all’università.

Un’ambizione, ha raccontato a Gerry Scotti, che le è nata alla fine del percorso al liceo linguistico, dove ha studiato inglese, spagnolo e cinese. Durante il quinto anno, Sara ha capito che la matematica sarebbe stata la sua strada. Ma non se la cava bene solo coi numeri, ma anche con le parole: Sara ha scalzato l’ex campione in carica Marco, diventando la nuova reginetta del game show di Canale 5, seguito ogni sera da ben cinque milioni di spettatori.

A sostenere Sara nella sua avventura a La Ruota della Fortuna ci sono i suoi amorevoli genitori, Francesco (di professione barbiere) e Teresa (insegnante di lettere). Entrambi presenti, con molto orgoglio, alle puntate che hanno visto la giovane e sempre sorridente Russo protagonista.