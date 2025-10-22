“Favorita da Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna”: la verità di Sara Russo

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Gerry Scotti

A soli 19 anni, Sara Russo è riuscita dove pochi erano arrivati prima di lei: diventare la campionessa più giovane di sempre a La Ruota della Fortuna, il quiz cult di Canale5 condotto e riportato al successo da Gerry Scotti. Tre puntate consecutive in vetta, una freschezza che ha conquistato il pubblico e una calma che smentisce l’età anagrafica: la studentessa di Matematica all’Università Federico II di Napoli è stata una delle rivelazioni delle ultime settimane.

La sua ultima apparizione, andata in onda il 18 ottobre, si è conclusa con una sconfitta, ma anche con un grande insegnamento che porterà sempre con sé. Dietro la leggerezza dei giri di ruota, infatti, ci sono stati studio, concentrazione e una buona dose di sangue freddo.

“È stato incredibile e inaspettato”, racconta Sara Russo a Fanpage. “Stavo perdendo e non pensavo minimamente di vincere. Quando Gerry Scotti ha pronunciato il mio nome, ho sentito il cuore battere fortissimo”.

La vittoria e le voci sul “favoritismo”

Come spesso accade, le vittorie, soprattutto in televisione, portano con sé un’inevitabile dose di polemica. Durante una delle puntate, un piccolo errore di pronuncia ha fatto discutere i telespettatori: la frase da indovinare era “Temperature in calo e aria più fresca”, ma molti hanno sostenuto che Sara avesse detto “fredda”.

La giovane campionessa ha chiarito l’episodio con serenità: “Mi ero solo bloccata. Gerry mi ha interrotta mentre pronunciavo ‘fresca’, quindi si è sentito solo ‘fre’. Gli autori hanno fermato la registrazione per controllare e alla fine hanno confermato che avevo detto la parola giusta”.

Ma la domanda che molti si sono posti è un’altra: Gerry Scotti l’ha favorita? “Assolutamente no”, precisa lei. “Non ci sono stati favoritismi. Non ho mai avuto contatti con lui al di fuori delle registrazioni, nemmeno una foto insieme. Forse un po’ di affetto, perché sono giovane, ma trattava tutti allo stesso modo”.

Dalla matematica alla TV

Sara Russo viene da Mugnano, in provincia di Napoli, e rispecchia perfettamente tutta la genuinità della sua terra. “Il mio paese mi ha sommerso di messaggi e affetto”, racconta sorridendo. “Anche per strada la gente mi fermava per salutarmi. La mia famiglia è stata felice più di me: ho festeggiato con loro il giorno della messa in onda”.

Dietro la decisione di partecipare al programma c’è soprattutto sua madre, che l’ha spinta a provarci: “A casa guardavamo sempre il programma. Ci divertivamo a indovinare le frasi tutti insieme, quindi candidarmi è stato naturale. Ho inviato la domanda a settembre e nel giro di un mese ero in studio”.

Con un montepremi di circa 36000 euro e diversi buoni spesa, la giovane campionessa ha già le idee chiare: “Vorrei comprare una macchina, fare un viaggio con la mia famiglia e magari un piccolo Erasmus per continuare gli studi. Voglio investire tutto in esperienze che mi aiutino a crescere”.

Nessuna illusione di fama, solo grande curiosità per il mondo televisivo. “La cosa più bella è stata scoprire come funziona tutto dietro le quinte. Il lavoro dello staff, dei truccatori, dei costumisti. Tutti molto professionali e gentili”. Ma per ora, niente nuovi progetti televisivi: “È nato tutto per gioco, ora voglio concentrarmi sull’università. Ma se un giorno dovesse arrivare un’altra occasione, perché no?”.