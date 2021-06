Amici, Tommaso Stanzani inarrestabile: sarà nel cast di Battiti Live

editato in: da

Amici 2021, il Serale: giudici, squadre e ospiti

Tommaso Stanzani non ha vinto l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, eppure sta vivendo una soddisfazione dietro l’altra. Classe 2002 e originario di Bologna, il suo talento non è passato inosservato sia dentro che fuori la scuola al punto da essere scelto per formare il cast artistico della prossima edizione di Battiti Live 2021.

Lo show organizzato da Radio Norba andrà in onda su Italia 1 e vedrà al timone la splendida Elisabetta Gregoraci, per la quale si vocifera ci sia in programma una novità su Mediaset (ancora da confermare), e Alan Palmieri, impegnati in sei appuntamenti con 80 musicisti e in sedici città della Puglia. Di certo per Tommaso Stanzani sarà una grande opportunità, quella di calcare uno dei palcoscenici più attesi dell’anno al fianco di artisti nazionali e internazionali del calibro di Bob Sinclair, Sophie and the Giants, Mahmood, Fedez e Orietta Berti (freschi di nuovo singolo che è già diventato un tormentone), Loredana Bertè, Nina Zilli e Rocco Hunt, per citarne alcuni.

Una gran bella occasione per Tommaso, per il quale il talent di Maria De Filippi sta aprendo porte che forse non avrebbe immaginato. Sul palco di Battiti Live 2021 il ballerino incrocerà anche qualche ex compagno di Amici, come il secondo classificato Sangiovanni e Aka7even, che stanno letteralmente spopolando con i loro singoli.

Nonostante la giovanissima età, Tommaso Stanzani ha alle spalle una ricca gavetta artistica. Figlio d’arte, ha iniziato a pattinare a soli 3 anni seguendo le orme dei genitori, dopodiché ha partecipato a gare nazionali e internazionali, conquistando perfino il titolo di Campione Italiano dal 2014 al 2016. Dai pattini alla danza il passo è stato breve, così il bel Tommaso è approdato anche sul palco di Italia’s Got Talent nelle vesti di ballerino e in teatro, dove ha preso parte a un musical con Fioretta Mari e Garrison Rochelle.

Non solo lavoro, di Tommaso si è parlato nelle ultime settimane anche per via della sua presunta relazione con Tommaso Zorzi. All’inizio sembrava solo un’amicizia molto stretta, poi l’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha condiviso delle stories su Instagram in cui appariva proprio insieme al ballerino di Amici. Nessuna conferma ufficiale, ma ormai appare chiaro che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

In attesa di salire sul palco di Battiti Live 2021, Tommaso sta affrontando gli esami di maturità. Per l’occasione ha anche condiviso un post su Instagram nel quale ha ricevuto i commenti di tantissimi fan e amici che lo seguono con affetto. Ma uno in particolare ha catturato l’attenzione degli utenti: proprio quello di Tommaso Zorzi!