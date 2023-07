“Battiti Live”, Elisabetta Gregoraci punta sulla sensualità: di chi è l’abito da 1.350 euro

Fonte: Ansa/IPA Elisabetta Gregoraci, 10 look audaci che solo lei può indossare

Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri debuttano con l’edizione 2023 di Radio Norba Cornetto Battiti Live, martedì 4 luglio in prima serata su Italia 1. E al loro fianco c’è sempre Mariasole Pollio.

Elisabetta Gregoraci, l’abito sensuale a Battiti Live

Per la puntata del debutto Elisabetta Gregoraci ha scelto un abito da sera che esalta tutta la sua sensualità, secondo lo stile che la contraddistingue. Il vestito gioca sul vedo non vedo, anzi a dir la verità lascia poco all’immaginazione, quel tanto che basta per renderla irresistibile.

Si tratta di lungo abito nero con scollo incrociato sul fronte e sul retro, creato da Dan More, che lei ha mostrato in anteprima sul suo profilo Instagram già qualche tempo fa. Sul sito del brand il capo, definito come modello da red carpet, viene descritto cosi: design con bodysuit integrato e ampia gonna a semi ruota con strascico. L’abito è arricchito dall’iconica testa di pantera in metallo oro e Swarovski. L’abito è realizzato in maglina di viscosa che crea un effetto trasparente dalla sensualità raffinata. Il taglio aderente con zip nascosta si modella perfettamente sulla silhouette filiforme e tonica di Elisabetta Gregoraci.

Ma sicuramente il punto di forza del look della presentatrice di Battiti Live è la scollatura che valorizza il décolleté mettendolo decisamente in risalto. Prezzo dell’abito? 1.350 euro, pagabile anche a rate.

Chi è Dan More, il brand dell’abito di Elisabetta Gregoraci

Come detto, l’abito della Gregoraci è una creazione di Dan More. Il brand è stato fondato nel 2016 da Daniele Morena che dopo aver esordito nel 2010 nel mondo del design lanciando una prestigiosa linea sartoriale da uomo, scopre di avere una forte attitudine ad enfatizzare la sensualità femminile giocando con tessuti preziosi e materiali metallici, come si legge nella sua biografia. Da qui l’idea di creare la sua maison che non vuole essere un brand “fashionable”, ma fa moda perché ama le Donne! Lo stile di Dan More punta sulla femminilità sexy e audace capace di rievocare i migliori anni ’80 e ’90. Il nero, i tessuti fascianti e i materiali innovati sono le colonne portanti dello stile del brand.

Fonte: Ufficio stampa - Mediaset

Elisabetta incarna perfettamente la sensualità espressa dagli abiti di Dan More e il look per la prima puntata di Battiti Live ne è un esempio lampante. Completano l’outfit dei sandali gioiello neri e un make up dal gran gala che punta sullo sguardo.

Battiti Live, la scaletta della prima puntata

Nel primo appuntamento del festival musicale si alterneranno sul palco: Achille Lauro, Angelina Mango, Ava, Anna e Capo Plaza, Annalisa, Boomdabash, Coma_Cose, Emma, Fabio Rovazzi, Fedez, Gemelli Diversi, Gabry Ponte, Madame, Negramaro, Orietta Berti, Paola e Chiara, Rose Villain, Rosa Chemical, Sophie and The Giants, The Kolors, Tony Effe.

I cantanti sono anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. Si parte con le performance di Giorgia da Otranto e Pinguini Tattici Nucleari da San Foca di Melendugno. Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi e dai professionisti del talent show Amici.