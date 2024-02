Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

L’Isola dei Famosi ha una nuova conduttrice, ovvero Vladimir Luxuria. Per Ilary Blasi, Pier Silvio Berlusconi ha previsto la conduzione di Battiti Live, che negli ultimi anni è stato condotto da Elisabetta Gregoraci. A TV Talk, la Gregoraci ha commentato l’arrivo della Blasi in modo abbastanza stizzito, riportando di non avere ancora ricevuto la conferma ufficiale.

Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio su Ilary Blasi a Battiti Live

“Ma in realtà non ho ancora nessun tipo di conferma ufficiale a riguardo, quindi non posso aggiungere altro”. Queste sono state le parole di Elisabetta Gregoraci a TV Talk in riferimento all’arrivo di Ilary Blasi a Battiti Live. L’annuncio, ovviamente pensato per “addolcire” l’addio della Blasi all’Isola, è stato dato da Pier Silvio Berlusconi, ma ad oggi non sono stati condivisi ulteriori dettagli in merito.

Ospite nella trasmissione TV Talk, la Gregoraci si è limitata al commento riportato, in riferimento alla domanda sui “consigli che vorrebbe dare alla conduttrice per la nuova esperienza”. Dal 2017 al 2023 è stata praticamente il volto di Battiti Live, e l’abbiamo vista maturare sul palco. Per il resto, ha sempre fatto la spola tra Rai e Mediaset (pensiamo alla conduzione di Made in Italy su Rai2 con il duo Gigi e Ross, che però non ha raccolto il favore del pubblico e dello share).

Le parole di Pier Silvio Berlusconi su Ilary Blasi a Battiti Live

Ilary Blasi è stata un simbolo dell’Isola dei Famosi negli ultimi anni. Tuttavia, si è spesso parlato di una sua sostituzione alla conduzione, e così è stato. A darne l’annuncio è stato Pier Silvio Berlusconi, che ha confermato Vladimir Luxuria (che passa così da opinionista a conduttrice, un destino amaro per la Blasi, già vissuto con il Grande Fratello insieme ad Alfonso Signorini). Ma la Blasi non è destinata a fermarsi, perché per lei è prevista la conduzione di Battiti Live, che fino al 2023 è stato presentato da Elisabetta Gregoraci.

“Ilary Blasi resta un volto di Canale 5. Stiamo lavorando a una nuova fase di lavoro e carriera sull’intrattenimento puro. Se il progetto decolla, questa estate Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary”. Dunque, è vero che, come sostenuto dalla stessa Gregoraci, manca ancora la conferma ufficiale. Tuttavia, è quella la strada che intende seguire Mediaset, quindi non è escluso l’arrivo della Blasi.

La popolarità di Ilary Blasi

Il passaggio dal reality show per eccellenza al programma Battiti Live non è stato pienamente compreso, anche perché solitamente in estate lo share è soggetto maggiormente a oscillazioni. Qualcuno ha avanzato l’ipotesi “declassamento” a Mediaset, dovuto in particolar modo alle nuove direttive anti-trash imposte da Pier Silvio Berlusconi. Al momento, la popolarità della Blasi è alle stelle, volente o nolente. Dopo il docufilm su Netflix – Unica – ha pubblicato il libro Che Stupida, promettendo battaglia all’ex marito Francesco Totti, soprattutto sui presunti tradimenti di cui si sono accusati reciprocamente. Può essere un errore, dunque, non sfruttare la popolarità di riflesso per un reality come l’Isola? Le carte in tavola sono tante (inclusa l’ipotesi di uno stop al Grande Fratello per un anno).