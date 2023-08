Elisabetta Gregoraci: l’abito bianco sensuale strega i fan “La fine del mondo”

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci, 10 bikini (con addominali d’acciaio) che hanno fatto la storia

Elisabetta Gregoraci sta vivendo un’estate da sogno. La conduttrice televisiva, infatti, ha coniugato con successo lavoro e divertimento nel corso dei mesi più belli dell’anno. L’ex moglie di Flavio Briatore ha condotto l’edizione 2023 di Battiti Live, come sempre al fianco di Alan Palmieri e Mariasole Pollio. Nel corso delle diverse puntate dello show musicale, Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato dei look davvero sorprendenti, che hanno lasciato i suoi sostenitori senza fiato.

Ma, oltre al lavoro, Elisabetta Gregoraci si è ritagliata del tempo per godersi delle vacanze da sogno, in posti unici. La conduttrice televisiva ha raccontato i suoi viaggi sul suo profilo Instagram, con degli scatti da favola. Proprio una di queste foto, condivisa recentemente, ha sorpreso i followers per la bellezza sbalorditiva della showgirl.

Elisabetta Gregoraci in viaggio in Sicilia: il bagno di folla

Elisabetta Gregoraci ha condiviso la sua magnifica estate 2023 con dei meravigliosi post condivisi sul suo account Instagram. La conduttrice televisiva si è recata prima in Puglia, dove ha registrato Battiti Live. In seguito la showgirl ha raccontato le sue vacanze da sogno a Forte dei Marmi, a Capri, in Costa Smeralda e in Grecia.

Negli ultimi giorni, Elisabetta Gregoraci ha raggiunto la Sicilia per un giro delle bellezze uniche dell’Isola. Dopo aver visitato Ragusa, la conduttrice televisiva ha passeggiato lungo la via principale di Noto, dove è stata accolta da una folla affettuosa. La stessa Elisabetta Gregoraci ha condiviso delle stories sul suo account Instagram ufficiale in cui si vede l’accoglienza ricevuta nella cittadina siciliana, per la quale la showgirl ha voluto ringraziare: “Grazie per il vostro affetto sempre” e ancora “Vvb grazie”.

Elisabetta Gregoraci si è dimostrata molto disponibile con i suoi sostenitori. Come si nota dalle sue stories, la showgirl si è fermata a parlare con loro, concedendo scatti e autografi.

L’outfit seducente di Elisabetta Gregoraci

Per il suo giro turistico a Noto, Elisabetta Gregoraci ha scelto un outfit unico, che risalta le sue forme scolpite. In particolare, la conduttrice televisiva ha indossato un abito bianco strecht che ha contornava con sapienza le sue forme. La scollatura profonda, adornata da rouches ha messo in ulteriore risalto le caratteristiche fisiche uniche della conduttrice.

Le foto del vestito da sogno di Elisabetta Gregoraci sono state postate dalla stessa showgirl in un post Instagram, corredato da una didascalia: “Sicilia Bedda“. I followers della conduttrice televisiva hanno ripreso questa frase per commentare la bellezza della protagonista dello scatto: “Elisabetta bedda”. I commenti positivi postati per l’outfit scelto dalla showgirl sono numerosi: “Meraviglia delle meraviglie” e ancora “Mamma mia questa ragazzina in bianco che cos’è. Bedda, bedda Elisabetta Gregoraci la fine del mondo”. Anche ai commenti più ironici: “Non mangiare troppo”, la conduttrice ha risposto con simpatia: “Impossibile in Sicilia”.

Questo è solo l’ultimo degli outfit incantevoli indossati dalla conduttrice televisiva nel corso dell’estate 2023. Infatti, Elisabetta Gregoraci ha già sorpreso il pubblico con abiti da sogno. Durante una puntata di Battiti Live, infatti, la showgirl ha indossato un abito giallo fluo con spacco e scollatura e cut-out che ha stregato il pubblico, mentre in un altro episodio dello show musicale, la conduttrice televisiva ha messo in mostra i suoi addominali scolpiti.