Isola dei Famosi, Isolde Kostner svela alcuni retroscena sulla redazione

La quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi è giunta al termine: il vincitore, Awed, è stato proclamato, gli ultimi naufraghi sono tornati in Italia (e con non poche difficoltà). Ma si continua a parlare dei protagonisti: Isolde Kostner è stata intervistata da Il Corriere del Veneto, dove ha dichiarato alcune sensazioni che ha avuto sulla redazione dello show.

“Ho avuto spesso l’impressione che la redazione avesse interesse a istigare o riportare in auge le discussioni che si erano smorzate, facendo riascoltare i vari confessionali per dare slancio alla diretta”, un’affermazione, la sua, che in effetti anche gli spettatori da casa hanno spesso pensato. Durante ogni puntata dell’Isola non sono mai mancati episodi di litigi, con toni piuttosto accesi.

“Sapevo che stavo partecipando a un gioco con regole precise, ho imparato abbastanza in fretta e questo faceva sì che la trasmissione non fosse mai noiosa”. D’altro canto, Isolde sottolinea quanto sia stato importante offrire al pubblico un po’ di show: in ogni caso, però, questa edizione verrà ricordata principalmente per gli scontri.

Isolde non ha avuto una vita facile sull’Isola dei Famosi: spesso in contrasto con Valentina Persia, che è arrivata alla finalissima con Awed, si è però legata a due naufraghi in particolare, ovvero Roberto Ciufoli e Ignazio Moser. Ed è proprio verso quest’ultimo che ha speso parole di stima e di rispetto, mettendo ancora una volta in mezzo la redazione.

“Ignazio Moser? Non credo che ad accomunarci sia stato il Trentino Alto-Adige, quanto essere stati entrambi atleti. Lui ha gareggiato come ciclista professionista fino a 24 anni e questo ci ha legato. Come sportivi, abbiamo carattere e forma mentis simile: ci siamo sintonizzati subito. Se fosse entrato all’inizio, avrebbe avuto grosse possibilità”.

Ma gli elogi verso Moser non finiscono e Isolde sottolinea ancora una volta in modo negativo la redazione: “Ha grinta e lo ha dimostrato anche rifiutandosi di fare a Cecilia Rodriguez la proposta di matrimonio spinta dalla redazione. Pur avendo una fidanzata molto famosa, ha preferito tenerlo come momento privato e questo mi piace”.

La grande forza di Isolde è stata largamente apprezzata dal pubblico, che l’ha sostenuta quasi fino alla fine. Nel corso dell’intervista, ha anche rivelato che, oltre al cibo, le è mancato un asciugamano. “Dovevamo sempre lavarci nelle ore più calde se volevamo asciugarci, i primi tempi avrei voluto un asciugamano”.