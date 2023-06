“Drag Race Italia 3”, via Zorzi dentro Paola (senza Chiara) e Paolo Camilli: le novità

Fonte: IPA/Getty Images "Drag Race Italia 3", via Zorzi dentro Paola (senza Chiara) e Paolo Camilli

Svelata la giuria ufficiale di Drag Race Italia 3. Paramount+ ha annunciato le novità per il contest per drag queen che sarà disponibile prossimamente su Paramount+ in Italia e negli Stati Uniti e in America Latina nel corso dell’anno. La cantante Paola Iezzi (senza la sorella e collega Chiara) e l’attore e imitatore Paolo Camilli saranno i nuovi giudici che si aggiungeranno all’attrice Chiara Francini e alla Drag Queen Priscilla, che tornano entrambe come giudici per questa stagione. Fuori dai giochi l’ex vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi.

La nuova giuria di “Drag Race Italia 3”: Tommaso Zorzi non ci sarà

I nomi dei nuovi giurati di Drag Race Italia 3 sono stati annunciati non solo da Paramount+ ma anche dalla Drag Queen Priscilla attraverso un video pubblicato sui canali social ufficiali del programma. Dove le drag queen più agguerrite del Paese sono pronte a mettere alla prova il loro carisma, la loro unicità e il loro talento nella gara per essere incoronate Italy’s Next Drag Superstar.

“Siamo felicissimi di produrre una nuova stagione di Drag Race Italia con Paramount+ e World of Wonder” – ha fatto sapere Mario Paloschi, CEO di Ballandi – “e siamo orgogliosi della nuova giuria che le darà vita, facendola davvero brillare. Infine, vogliamo ringraziare Tommaso Zorzi per aver fatto parte dello show, valorizzandolo con stile e passione”.

La vittoria – che non prevede un premio in denaro a differenza di altri programmi televisivi – ha portato fortuna alla vincitrice della prima stagione Elecktra Bionic, attualmente nella giuria tecnica di Non sono una signora, il varietà condotto da Alba Parietti su Rai 2. È andata bene pure alla regina della seconda, La Diamond, impegnata nel musical What a drag!.

Ignoti, al momento, i motivi della non riconferma di Tommaso Zorzi in Drag Race Italia 3. Non è da escludere il nuovo presunto impegno dell’ex gieffino: secondo alcune indiscrezioni l’amico di Aurora Ramazzotti potrebbe affiancare, nella prossima stagione televisiva, Fabio Fazio nel suo nuovo programma su Nove (dove è già stata confermata Luciana Littizzetto).

Paola Iezzi e Paolo Camilli nella giuria di “Drag Race Italia 3”

Drag Race Italia 3 non è la prima volta sul piccolo schermo per Paola Iezzi, la mora del duo Paola & Chiara. Nel corso degli anni, parallelamente alla sua attività nel mondo della musica, l’artista ha preso parte a diverse trasmissioni televisive. È stata conduttrice di So 90’s su MTV e di Nord Sud Ovest Est-Tormentoni on the road su Italia Uno. È stata inoltre inviata e opinionista di Quelli che il calcio su Rai 2 e ha svolto il ruolo di coach ed esperta musicale nei format La Pista e Vite da copertina.

Anche Paolo Camilli, attore e regista italiano noto per le sue imitazioni sui social network, ha lavorato parecchio in televisione. Più precisamente con la collega Michela Giraud su Comedy Central e poi è stato protagonista pure a La tv delle ragazze, Stati generali, Per un pugno di libri. Nel 2021 il debutto con L’amico di tutti, un one man show che affronta, con comicità e satira, temi come la polemica sul gender, l’omofobia, la discriminazione sessuale, il razzismo e l’hatespeech.