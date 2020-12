Chi è Mino Magli, il presunto ex di Elisabetta Gregoraci

editato in: da

Imprenditore e stilista, Mino Magli è balzato agli onori delle cronache dopo che Elisabetta Gregoraci ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip.

Sulla vita di Mino Magli non si hanno molte informazioni: nato a Martina Franca a cavallo tra gli anni ’50 e i ’60, ha una lunga carriera come imprenditore e stilista. Oggi vive a Roma: dopo 30 anni di attività imprenditoriale ha dato vita al suo marchio, grazie anche alla competenza maturata dalla lunga esperienza nel settore.

Ospite nei salotti tv, Magli ha affermato di aver avuto un ruolo importante nella vita della showgirl, perché i due avrebbero avuto una relazione prima che lei incontrasse Flavio Briatore. L’uomo ha anche sostenuto che la storia sia continuata anche durante i primi mesi del matrimonio con il proprietario del Billionaire.

Stando alle sue parole, Mino Magli avrebbe avuto una lunga storia con Elisabetta Gregoraci, come ha raccontato ai microfoni di Live – Non è la D’Urso: “Ci siamo conosciuti nel 2001 per un servizio fotografico – ha spiegato l’uomo – e siamo andati avanti fino al 2007. Il nostro era un bel rapporto, aperto, non c’era niente da nascondere e in tanti ci vedevano sempre insieme”.

In una lunga lettera scritta al settimanale Oggi, lo stilista Mino Magli poi ha voluto raccontare la sua verità: lui e la Gregoraci avrebbero vissuto la loro storia d’amore alla luce del sole, fino a quando la showgirl non ha conosciuto Briatore e le cose sono cambiate totalmente.

In una lunga intervista con Barbara D’Urso, lo stilista aveva raccontato: “Nel 2005 mi disse che avrebbe dovuto fare un viaggio in Kenya dove c’era Flavio Briatore, doveva andarci perché importante per la sua vita e la sua carriera. Mi aspettavo tornasse per il compleanno, ero frastornato, non capivo e volevo parlare con lei, ma lei si limitò a darmi questa lettera in cui mi spiegava cosa stava accadendo e mi parlava di un contratto che aveva, penso, con Briatore”.

E poi aveva aggiunto: “La loro storia sarebbe servita per il suo futuro e per la sua carriera. Non potevamo più vederci come prima, però la nostra storia continuò fino al 2007, fino a che capii che la storia sarebbe finita”.