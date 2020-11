editato in: da

Flavio Briatore smentisce Elisabetta Gregoraci sulla proposta di nozze di cui la showgirl ha parlato al GF Vip. Nelle ultime puntate dello show, la modella aveva affermato che l’ex marito le aveva chiesto di sposarlo di nuovo dopo il lockdown vissuto insieme.

“Mi è scappato ma è una cosa bella – aveva confessato in diretta tv Elisabetta -.Abbiamo passato il lockdown insieme, è stato come ai vecchi tempi. Lui non andava in giro, io stavo lì con lui e un giorno mi ha guardata e mi ha detto ‘guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia, ti amo ancora, dovremmo risposarci’. Non ho risposto, in realtà – aveva aggiunto -. Per me è una persona troppo importante, ancora oggi è quasi come se non ci fossimo separati, nel senso che fino a quando né io, né lui ci facciamo un’altra famiglia, siamo anomali come persone separate, perché passiamo veramente tanto tempo insieme”.

La notizia però sarebbe stata smentita proprio da Briatore che avrebbe bollato le dichiarazioni dell’ex moglie come “fake news”. A spiegarlo è il settimanale Chi, secondo cui l’imprenditore non avrebbe gradito le confessioni della Gregoraci. “Nella Casa del GF Vip Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che Flavio Briatore sarebbe ancora innamorato di lei e avrebbe chiesto di risposarla – si legge sul magazine di Alfonso Signorini -. Raggiunto da Chi nel Principato di Monaco , dove vive con il figlio Nathan Falco, Briatore ha dato una risposta secca: quella della Gregoraci è una…fake news”.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno vissuto un amore lungo oltre dieci anni, coronato dalle nozze e dal nascita del figlio Nathan Falco. Proprio per il bene del bambino anche dopo l’addio sono rimasti molto uniti. Abitano a poca distanza uno dall’altro e hanno un legame molto forte, tanto che più volte Briatore è intervenuto al GF Vip, inviando anche una lettera all’ex moglie. Nel loft di Cinecittà la showgirl si è avvicinata molto a Pierpaolo Pretelli, ma ha sempre chiarito di non essere in cerca di una love story. Secondo molti dietro la sua scelta ci sarebbe il rapporto con l’ex marito e un misterioso contratto che, nei tre anni successivi al divorzio le impedisce di vivere alla luce del sole una relazione.