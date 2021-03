Domenica In, Mara Maionchi si racconta tra la tv e l’amore per Salerno

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Mara Maionchi torna in tv per un racconto d’amore ma anche di grandi successi. L’amata produttrice discografica sta per partire con un nuovo progetto per Amazon Prime, nel quale ritroverà l’amico Fedez. Lo show è in programma per il 1° aprile, data sulla quale ha anche scherzato: “No, tranquilli. Non è un Pesce d’aprile”.

Reduce dal successo di Italia’s Got Talent, appena conclusosi con la conduzione straordinaria di Enrico Papi, Mara Maionchi è tornata sull’esperienza del Covid-19 che ha superato brillantemente. Un carattere forte, il suo, che le ha permesso di vincere ogni battaglia con grande determinazione. Nella sua vita non c’è spazio per lo sconforto:

Lavoro da 61 anni, oltre a questo non faccio altro. Alla sera guardo la tv, prima della pandemia avevo la passione del Burraco. Credo che molto presto torneremo alla nostra vita di sempre.

Mara Maionchi è anche una nonna innamorata dei suoi nipoti: “Ho due femmine e un maschio. Sono una nonna che non si immischia, ma i miei nipoti sono la mia ragione di vita. Mio nipote Niccolò, in particolare, quando mi vede in tv si scompiscia dalle risate”.

Tanti gli anni di carriera alle spalle, fatti di successi e di grandi artisti scoperti. Gianna Nannini è una sua creatura, così come Tiziano Ferro. Con il marito Alberto Salerno, si è occupata di Lucio Battisti, ma anche di Mango.

Forte delle grandi soddisfazioni ottenute come produttrice discografica, Mara Maionchi ha arricchito il suo percorso con il successo televisivo, a partire dalla poltrona di giudice a X Factor che ha occupato fino a due edizioni fa. Passata per Amici di Maria De Filippi e Italia’s Got Talent, è ora pronta alla nuova avventura con LOL al fianco dell’amico Fedez e presto in onda sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video.

Nella vita della vulcanica Mara Maionchi, c’è anche spazio per l’amore. Un amore duraturo, quello per Alberto Salerno, che continua da 45 anni: “All’inizio avevo dei dubbi, perché Salerno è più giovane di me di 10 anni. È stata mia madre a spingermi in questa relazione, che è durata nel tempo”. Alberto Salerno e Mara Maionchi sono genitori di due figlie e nonni di tre nipoti.