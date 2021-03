Mara Maionchi e Fedez: 5 cose da sapere su LOL Last One Laughing

editato in: da

Mara Maionchi e Fedez di nuovo insieme. La produttrice musicale e il rapper si riuniscono per un nuovo show, LOL Last One Laughing, dopo l’esperienza che li aveva visti uno accanto all’altra dietro il bancone di X Factor. I due ex giudici del talent vestiranno questa volta il ruolo di arbitri per un nuovo programma prodotto da Amazon Original e Endemol Shine Italy in cui a essere protagoniste sono le risate.

Il gioco è stato da poco presentato alla stampa, anche se Fedez ha dovuto partecipare alla conferenza collegandosi dall’ospedale dove si trovava per via della nascita della sua secondogenita Vittoria.

“Sono in ospedale, stiamo tutti bene, ma ci tenevo a esserci. Il programma è una ventata d’aria fresca in un palinsesto impolverato”. “Complimenti Fedez, non avevo mai visto qualcuno inventarsi una scusa così bella per non partecipare a una conferenza stampa”, il commento di Elio che introduce il clima dello show. Scherza Mara: “Fedez, ti perdono, anche se mi hai tradita per un’altra donna”.

Quando va in onda

LOL: Chi ride è fuori sarà disponibile dall’1 aprile con i primi quattro episodi da 30 minuti ciascuno, mentre gli ultimi due episodi finali saranno online dall’8 aprile.

Dove vederlo

Il nuovo show sarà disponibile solo sulla piattaforma Amazon Prime Video. Per vederlo, quindi, bisogna essere abbonati ad Amazon Prime.

Come funziona la gara

Obiettivo dei comici è far ridere i propri colleghi-avversari. Fedez e Mara Maionchi dovranno osservare la gara all’interno di una control room, una vera e propria sala di “controllo delle risate” dalla quale dovranno osservare che i concorrenti non ridano. Pena: prima l’ammonizione, poi l’eliminazione dal gioco.

Quali comici partecipano

Alla gara comica parteciperanno Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. I comici non solo si sfideranno, ma si divertiranno anche a prendere in giro gli stessi arbitri, con Fedez come vittima preferita dei loro scherzi. “Lui non ne era al corrente, io sì!”, ha ammesso Mara Maionchi.

A quanto ammonta il montepremi

I dieci comici rinchiusi per sei ore con l’obiettivo di non ridere si sfideranno per cercare di accaparrarsi il montepremi da 100.000 euro messo in palio e che sarà poi devoluto in beneficenza.