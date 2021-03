Claudia Andreatti, l’ex Miss Italia è diventata mamma: “Il dono più prezioso”

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Claudia Andreatti è diventata mamma del piccolo Alessandro Andrea. Lo ha annunciato con un tenero post su Instagram, uno scatto semplice quanto significativo in cui si vede la manina del piccolo delicatamente appoggiata alla sua splendida mamma. L’ex Miss Italia è sempre stata piuttosto riservata riguardo alla sua vita privata e non a caso ha reso pubblica la nascita del suo tanto atteso e amato bimbo dopo sette giorni.

A lungo la Andreatti è “scomparsa” dal radar dei social, così come dalla televisione. Soltanto nel mese di gennaio 2021 aveva finalmente rivelato il motivo di questa lontananza, condividendo con i suoi follower uno scatto dolcissimo che la ritraeva in dolce attesa. Anzi, ormai agli sgoccioli e prossima al felice momento del parto. “Quest’immagine per celebrare finalmente anche assieme a voi la magia della mia prima gravidanza” aveva scritto in quell’occasione, “uno stato di grazia assoluta che mi ha accompagnata negli scorsi 9 mesi”.

Adesso quell’attesa è finita e la splendida Claudia Andreatti si può godere il frutto dell’amore con il compagno Andrea Tognola, con il quale convive in Svizzera. “Il dono più prezioso che la vita e il mio compagno potessero regalarmi per celebrare il vero significato di questa Giornata della Donna“, così l’ex Miss Italia ha scritto nella didascalia della foto. “Sette magici e meravigliosi giorni di te Alessandro Andrea e della famiglia che abbiamo tanto desiderato e realizzato!”.

Già nel post precedente la Andreatti aveva rivelato il sesso del nascituro, rivolgendosi a lui al maschile. Adesso la conferma, anzi la bella ex Miss Italia ha anche svelato qualche dettaglio in più. Il piccolo Alessandro Andrea Tognola, nato nel pomeriggio del 1 marzo, è un bambinone splendido e in salute. “52 cm per 3,610 kg di IMMENSO AMORE”, ha scritto orgogliosa mamma Claudia, felice come non era mai stata prima.

Dalla sua vittoria a Miss Italia nel 2006 ne ha fatto di strada. Claudia ha da subito ammaliato tutti con la sua bellezza eterea e quegli occhi grandi e verdi che bucano letteralmente lo schermo. Non a caso è diventata annunciatrice Rai, anzi si è aggiudicata il ruolo di ultimissima Signorina Buonasera. Poi la televisione le ha dato tante altre soddisfazioni, dalla conduzione di Unomattina Estate Weekend e L’Italia che non sai fino alla partecipazione nel 2012 a Ballando con le Stelle. In ultimo è stata anche per tre anni nel cast di Mezzogiorno in Famiglia nelle vesti di inviata speciale.

Adesso Claudia Andreatti è pronta a godersi la sua bella famiglia e il piccolo Alessandro Andrea. Un evento speciale che renderà questo 2021 davvero unico.