Fonte: IPA Marica Pellegrinelli

Tris di felicità per Marica Pellegrinelli. La modella, già mamma di due bei bambini, è diventata genitore per la terza volta. Si tratta del primo frutto dell’amore per il dj e produttore musicale William Djoko. A tre anni dall’inizio della loro storia, la coppia ha messo al mondo la piccola Ariela Wilhelmina, la cui nascita è stata teneramente annunciata sui social da mamma e papà.

Marica Pellegrini di nuovo mamma

Sono ormai quasi dieci giorni che la piccola Ariela Wilhelmina rende mamma e papà i più felici al mondo. Marica Pellegrinelli si è presa il tempo per godersi il nuovo bebè prima di dare l’annuncio del suo arrivo sui social, ma è adesso è ufficiale. La modella è diventata mamma per la terza volta, dopo Raffaela Maria e Gabrio Tullio, nati dalla precedente relazione con Eros Ramazzotti, durata dieci anni e conclusasi con il divorzio nel 2019.

Ma torniamo alle buone nuove, annunciate con un dolce post su Instagram che mostra Marica e William intenti a spupazzarsi la nuova arrivata: “Finalmente con noi, ti abbiamo immaginata per tutti questi mesi e hai superato ogni nostra aspettativa con la tua dolcezza e pazienza, ti amiamo già infinitamente e cercheremo di tutelarti il più possibile”. Per il dj, Ariela è la prima figlia.

La mamma si prende poi qualche riga per ringraziare il compagno: “Papà William ci sostiene in ogni mio passo, in ogni tuo passo ed è lui il nostro grazie più forte, con lui tutto è armonia”. Spazio poi agli amici: “Abbiamo cercato d’informare i nostri cari in questi dieci giorni e speriamo di non aver escluso nessuno, se mai la buona notizia arrivasse con questo post, sappiate che è un post di amore e gioia da parte nostra, di Raffaela e Gabrio”. E, infine, a tutta la felicità del momento: “La nostra casa è in festa! Colma di amore, fiori, incensi e doni”.

La grande famiglia di Marica e William

Marica Pellegrinelli e William Djoko si sono conosciuti in un momento delicato per la modella, era il 2019 e la separazione con Ramazzotti era ancora in corso. Non era il momento giusto, ma è lo diventato due anni dopo, quando si sono reincontrati a una cena e, da allora, non si sono mai più lasciati: “Sono stata molto fortunata. Mi sono aperta all’amore, rischiando. – aveva raccontato lei a Grazia – Prima di lui, nessuno non era mai entrato in casa mia, non avevo mai presentato nessuno ai miei figli”.

Tre anni dopo è nata una grande e amorevole famiglia. Il dj di fama internazionale ha legato fin da subito con i figli della compagna e, quando aveva scoperto della gravidanza di Marica, aveva affermato colmo di felicità: “Una nuova aggiunta alla nostra meravigliosa famiglia piena di amore, con Raffa e Gabrio come la sorella e il fratello più straordinari che una bambina possa mai desiderare, ne sono certo. Voglio a entrambi così tanto bene!”.