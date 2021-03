Belen Rodriguez mostra l’ecografia della figlia su Instagram

editato in: da

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la storia del loro amore

Belen Rodriguez mostra su Instagram la prima ecografia della figlia Luna Marie. La showgirl è entrata nel settimo mese di gravidanza e non vede l’ora di stringere fra le braccia la sua bambina. Dopo Santiago, arrivato nel 2013 e frutto del suo amore per Stefano De Martino, Belen aspetta una figlia da Antonino Spinalbese.

La gravidanza, arriva dopo un periodo difficile, segna la rinascita della showgirl che diventerà mamma per la seconda volta. Un periodo felice per Belen che su Instagram ha condiviso la prima foto di Luna Marie, realizzato durante un’ecografia effettuata di fronte ad Antonino e al piccolo Santiago, curioso e impaziente di conoscere la sua sorellina.

Antonino, hairstylist 25enne lontano dal mondo dello spettacolo, è riuscito a regalare di nuovo il sorriso alla Rodriguez dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. La showgirl e il conduttore erano tornati insieme, tentando di riunire la loro famiglia, salvo poi lasciarsi a un anno dal ritorno di fiamma. Un duro colpo per Belen che qualche mese dopo, grazie all’incontro con Spinalbese, ha iniziato un nuovo capitolo della sua esistenza.

Ospite di Verissimo qualche settimana fa, Belen aveva confessato a Silvia Toffanin di essere in attesa di una bambina. Nello studio del programma di Canale Cinque, la Rodriguez aveva raccontato l’amore per Antonino, l’aborto spontaneo e infine la gioia di scoprire di essere in dolce attesa. “Ero rimasta incinta per sbaglio – aveva spiegato -. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati. Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato”.

“Avevo smesso di credere nell’amore – aveva concluso -. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”. Un amore grande che la modella argentina continua a raccontare su Instagram, fra scatti romantici e le prime foto della piccola Luna Marie che fra qualche mese stringerà fra le sue braccia.